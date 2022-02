Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino torna in prima serata

Tutto è pronto per la nuova edizione di Stasera tutto è possibile che andrà in onda a partire da martedì 15 febbraio in prima serata su Rai2. Condotto da Stefano De Martino, è lo stesso conduttore ad anticipare qualche momento dello spettacolo. Al suo fianco come ospiti fissi per le otto puntate ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Ad ogni puntata sarà assegnato un tema, ci saranno tantissimi giochi e soprattutto tantissimi ospiti. Nella prima puntata, Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi principali invece, Chiuditi sesamo (per gli ospiti ‘concorrenti’ il gioco consiste nel passarsi tra le mani degli oggetti. Lo scopo è quello di effettuare il passaggio prima che la serranda si abbassi e senza mai lanciarli); Colonna Sonora (i vip protagonisti di puntata devono interpretare la scena di un film seguendo la musica in sottofondo. La musica non è sempre la stessa, ma cambia di volta in volta. C’era una giravolta (per quest’ultimo nuovo gioco, i partecipanti nel cast del singolo appuntamento sono chiamati a rispondere ad alcune domande. Se la risposta è sbagliata il vip di turno assume una posizione sempre più scomoda. Il gioco prevede anche l’uso di una sedia rotante e sospesa).

“C’è solo un lato negativo, lavorando qui vedo di meno mio figlio Santiago che è rimasto a Milano. Ma quando torno a casa cerco di recuperare il tempo perduto.”, ha detto il conduttore.