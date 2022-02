Streaming su canali tv dell’attività vulcanica di Etna ed Eolie

Le telecamere installate nei pressi dell’Etna e delle Isole Eolie che monitorano l’attività vulcanica trasmetteranno anche le immagini in streaming su canali tv.

Questa la grande novità dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che già grazie alle telecamere posizionate nelle località della Montagnola, Nicolosi e Monte Cagliata per osservare l’attività vulcanica dell’Etna e quelle presenti a Stromboli, all’Osservatorio di Lipari e nel cratere di Fossa Vulcano trasmetteranno in diretta per mettere sempre più a conoscenza della sublime attività dei vulcani, tanto affascinanti quanto pericolosi.

I canali tv sfrutteranno i servizi di videostreaming del Consortium GARR, la banda ultra-larga per la comunità dell’istruzione, la ricerca e la cultura.

Il 10 febbraio scorso ha pubblicato due nuove sezioni dedicate allo streaming tv per Etna ed Eolie, a cui è possibile accedere tramite il portale dell’Ingv/ sorveglianza e monitoraggio. In quella data infatti è stato protagonista dell’attenzione dei vulcanologi una sorprendente e spettacolare eruzione vulcanica, la cui nube eruttiva si è elevata per circa 10 km. Due flussi lavici si erano diretti verso la Valle del Bove, mentre il terzo a sud per alcune centinaia di metri. Inoltre segno dell’intensa attività all’interno del vulcano, il tremore originatosi all’interno dei condotti magmatici.