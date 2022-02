Uomini e Donne: la puntata di oggi 14 febbraio

Come di consueto è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne nel primo pomeriggio.

Nella prima fase a farla da padrone è la discussione tra Angelo ed Alessandro. La possibilità che Angelo potesse corteggiare Ida infastidisce Alessandro. I toni si alzano poi quando lo stesso Angelo tenta di “farsi da parte” consigliando Alessandro di stare tranquillo perché Ida non ha occhi che per lui. Alessandro continua ad innervosirsi per queste continue intromissioni, anche perché quest’ultimo ha intravisto comunque un tentativo di avance nei confronti di Ida. Alla fine ci sono state delle scuse di Alessandro nei confronti di Angelo per alcune parole troppo pesanti usate .

Il secondo confronto vede protagonisti Franco e Teresa. Usciti insieme due volte, si sono conosciuti. Fatto sta che da parte di Teresa qualcosa non è scattato. La possibilità di poter illudere Franco blocca Teresa che decide di fare un passo indietro. Un trasporto che manca e di cui Franco ha preso immediatamente atto. Il confronto termina ma ecco il colpo di scena. A fare il suo ingresso è Carmela che torna agguerrita nei confronti di Franco per chiarire alcune sue posizioni.

La donna impetuosa dopo aver rimarcato questa volontà condivisa di conoscersi, soprattutto al di fuori del programma, non accetta di sentirsi una ruota di scorta nel momento in cui Franco durante Uomini e Donne continua a frequentare e conoscere altre persone in studio. Naturalmente Franco sbigottito scende dalle nuvole e rimarca la sua volontà a voler coltivare una semplice amicizia con Carmela. Quest’ultima, invece, ha evidenziato una sintonia verbale, ma la volontà di Franco di voler uscire con Teresa per metterla in standby ha inferocito la donna.

Franco si difende definendo il tutto ad una sceneggiata accusando Carmela di voler partecipare al programma, come anche da lei confermato (afferma Franco) nelle sue conversazioni private. La possibilità di un possibile fraintendimento sono alte anche perché Franco ha confermato il suo mancato interesse verso Carmela in diretta. Il fatto di essere una riserva non è andato giù a Carmela che ha fatto volare gli stracci in studio.

La puntata prosegue con il simpatico siparietto tra Luca e Marta in cui a Luca viene dato del vecchio da Marta. L’esterna tra i due parte con una passeggiata in bicicletta. L’intesa tra i due è forte, Marta mette in risalto la sensibilità di Luca. Distesi su un sacco a pelo si lasciano andare in piccole effusioni amorose accompagnato da un forte abbraccio distensivo.

L’esterna di Giovanna e Charlie va a concludere la puntata di Uomini e Donne. Tra i due Giovanna vuole proseguire la sua conoscenza, anche se l’apparecchio acustico di Giovanna non funziona e Giovanni non capisce in studio cosa stia succedendo. Giovanna comunque è intenzionata a portare avanti la conoscenza, anche perché in un giorno non è possibile portare avanti la conoscenza.