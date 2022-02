Uomini e Donne, anticipazioni del 10 Febbraio?

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 au Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Oggi al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino: il nuovo tronista, dopo aver deciso di eliminare Eleonora per via delle numerose segnalazioni negative sul conto della ragazza, potrebbe oggi ricevere la dichiarazione di nuove corteggiatrici.

Nel frattempo, il suo collega Matteo Ranieri ha chiarito le incomprensioni che nelle ultime settimane lo avevano visto allontanarsi da Federica, mentre guarda con apprensione all’interesse che Armando Incarnato (cavaliere del Trono Over) ha mostrato nei confronti di Denise.

La ragazza, tuttavia, ha già ribadito che il suo interesse è rivolto esclusivamente verso Matteo: cosa farà a questo punto Armando? Si farà da parte o darà il via ad un triangolo amoroso “intra-Trono”? Staremo a vedere.

Intanto, sempre a proposito del Trono Over, non senza difficoltà Sara ha deciso di interrompere la conoscenza con Giuseppe e oggi in studio a “Uomini e Donne” potrebbero giungere per lei nuovi cavalieri, che dovranno però prima passare attraverso lo “scanner-test” di Tina Cipollari, inamovibile opinionista del programma insieme a Gianni Sperti e Tinì Cansino.