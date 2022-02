Amici 21: anticipazioni puntata del 6 febbraio 2022

Amici 21: ecco cosa succederà nella puntata del noto talent di Maria De Filippi in onda domani, domenica 6 febbraio 2022

Dopo una settimana di stop causa Covid, torna in onda Amici 21. La diciottesima puntata del Pomeridiano, condotta da Maria De Filippi è in programma domani, domenica 6 Febbraio, alle 14.00 su Canale 5.

Ospiti della puntata prima l’attore e regista Carlo Verdone (chiamato a giudicare la gara tra i cantanti); poi la ballerina Anbeta Toromani, ex allieva di Amici nel 2002 e ballerina professionista del programma per diversi anni.

In studio anche l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, protagonista della nuova fiction Mediaset “Fosca Innocenti“. La nuova fiction andrà in onda con la prima delle quattro puntate da venerdì 11 Febbraio su Canale 5.

Sul fronte della corsa al Serale, si segnala l’eliminazione di Cosmary, ballerina della squadra di Alessandra Celentano che sembrava avere una simpatia per Alex; e l’entrata di Leonardo come secondo latinista: la sua sfida contro Mattia non si è consumata in quanto quest’ultimo ha lamentato un problema al piede.

Nel daytime di venerdì 4 Febbraio, è stato aperto un televoto tra i cantanti, il pubblico doveva scegliere il suo preferito. Ha vinto Alex, seguito da LDA: terzo posto per Luigi che però oggi durante la registrazione non era presente in studio.