Sanremo 2022: tutti i premi assegnati

Cala questa sera il sipario sulla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo: dopo una maratona musicale lunga cinque serate, scopriremo quale delle venticinque canzoni in gara vincerà il premio più ambito, succedendo ai Maneskin che solo un anno fa trionfavano con “Zitti e Buoni”.

Durante la serata, condotta da Amadeus con la partecipazione di Sabrina Ferilli saranno assegnati anche altri premi:

Premio della Critica “Mia Martini”: Massimo Ranieri per Lettera di là dal Mare

Massimo Ranieri per Lettera di là dal Mare Premio “Sergio Bardotti” per il Miglior Testo: Fabrizio Moro per Sei tu

Premio “Sala Stampa” Lucio Dalla: Gianni Morandi per Apri tutte le porte

Premio Lunezia per il valore musical-lettario del brano: già assegnato a Giovanni Truppi per “Tuo Padre, Mia Madre, Lucia”.

Premio “Giancarlo Bigazzi” alla Miglior Composizione Musicale: Elisa per O forse sei tu

Di seguito il podio finale di Sanremo 2022.

Terzo Classificato: Gianni Morandi

Secondo Classificato: Elisa

Primo Classificato: Mahmood e Blanco

Il primo classificato avrà la possibilità di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino e in diretta su Raiuno il 10, 12 e 14 Maggio 2022. La competizione musicale più seguita d’Europa torna ad essere organizzata dall’Italia a trentun’anni dall’ultima volta: sarà condotta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, come annunciato lo scorso mercoledì 2 Febbraio proprio dal palco dell’Ariston nel corso della seconda serata di Sanremo 2022.