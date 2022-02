Eurovision 2022: i conduttori saranno Pausini, Mika e Cattelan

Saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo. Per la cantante italiana di fama internazionale non si tratterebbe di un debutto. Sempre su Rai Uno, infatti, Laura aveva timonato uno show con Paola Cortellesi: Laura & Paola. Si tratta di programma televisivo musicale, andato in onda sulla rete ammiraglia dal 1º aprile al 15 aprile 2016 per 3 puntate, in diretta dal Teatro 7 Studios di Roma in Via Tiburtina.

Anche Cattelan ritornerebbe su Rai Uno dopo il divorzio da X Factor e le due serate dello show “Da Grande“, il varietà andato in programma dal il 19 e il 26 settembre 2021. Anche Mika, nel tavolo dei giudici di X Factor, non è estraneo alla Rai: ha già condotto su Rai Due il suo show Stasera casa Mika.

Martedì 25 gennaio avverrà il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam, città che ha ospitato la precedente edizione, e quello di Torino.

Eurovision 2022: “The Sound of Beauty”

Il 22 gennaio la Rai ha svelato il logo dell’Eurovision Song Contest 2022: il concept su cui punta l’Italia è The Sound of Beauty, il suono della bellezza. Lo slogan di quest’anno è “The Sound of Beauty“, ovvero un crasi di musica e arte, dove la bellezza artistica che caratterizza l’Italia nel mondo si amalgama con quella musicale.