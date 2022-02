Francesca Barra e Claudio Santamaria, nata la figlia: ecco il nome

È nata la figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra.

L’annuncio è arrivato via Instagram, dove la coppia ha condiviso una foto che ritrae la manina della neonata stretta tra quelle dei suoi genitori. La didascalia recita “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”. Sotto al post, una cascata di auguri da parte di personaggi dello spettacolo e non.

I due, che si sono detti il fatidico sì nel 2017, avevano il sogno di accrescere la famiglia. La new entry si stringe tra Emma, Renato e Greta – i tre figli che Francesca ha avuto dall’ex marito Marcello Molfino – e un’altra Emma, la figlia dell’attore romano e di Delfina Delettrez Fendi.

Francesca Barra a Verissimo: “E’ un piccolo miracolo”

Qualche mese fa Francesca Barra aveva confidato così a Silvia Toffanin di essere incinta:

“Questo è un momento magico ma è anche un piccolo miracolo, Silvia, se posso dirtela tutta. Spesso, quando diamo delle belle notizie, dicono sempre: “ma non è incinta solo lei, ma non è innamorata solo lei”. Per noi non era un accanimento avere questo figlio, per noi era un desiderio immenso. Noi abbiamo fatto di tutto, anche cose simpatiche come dei pellegrinaggi e io mi ero quasi arresa”.