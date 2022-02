Lea – Un Nuovo Giorno: tre curiosità sulla serie con Anna Valle

Dopo “La Compagnia del Cigno 2”, si ricompone in tv la coppia Anna Valle – Mehmet Gunsur. I due però, parliamo della fiction “Lea – Un nuovo giorno”, in questo caso non sono ex e lui è tutt’altro che cattivo, anzi a pochi giorni dall’inizio del racconto, la prima puntata è andata in onda lo scorso 8 Febbraio su Raiuno, ha già ipotecato il ruolo di eroe romantico.

Diretta da Isabella Leoni, in “Lea – Un Nuovo Giorno” Anna Valle interpreta l’infermiera Lea Castelli, in forze al reparto di Pediatria dell’Ospedale Estense di Ferrara, dove è tornata dopo un lungo periodo di aspettativa a causa di un dramma che ha sconvolto la sua esistenza e mandato in pezzi il suo matrimonio con Marco Colomba (Giorgio Pasotti) che, quando il pubblico fa la sua conoscenza, è stato appena insignito dell’incarico di primario.

Lea e Arturo Minerva (Mehmet Gunsur) si conoscono per caso quando lei è sulla strada verso Ferrara, per poi ritrovarsi in corsia quando la figlia di lui dovrà essere curata per una brutta caduta.

In gioventù Arturo Minerva è stato un grande bassista, ha suonato al seguito degli artisti più amati di tutto il mondo: dal rapporto occasionale con una fan è nata Martina, che oggi ha otto anni, di cui la madre non vuole sapere più nulla. E’ per questo che Arturo ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi completamente a sua figlia.

Un’ulteriore curiosità, collaterale al successo di “Lea – Un Nuovo Giorno” (che nella prima messa in onda ha battuto in termini di ascolti addirittura il match di Coppa Italia tra Inter e Roma) riguarda proprio Martina, che è interpretata da Cloe Gunsur una dei tre figli veri di Mehmet, nati dal matrimonio con la regista di documentari Katerina Mongio: “Ci siamo conosciuti in Puglia nel 2006. Lei doveva girare una commedia romantica ed io mi proposi per il ruolo del protagonista maschile (…) E’ stato un colpo di fulmine, di quel film poi non se n’è fatto nulla”, ha spesso raccontato sorridendo Mehmet Gunsur.

L’attore, nato a Istanbul nel 1975, è noto al pubblico italiano anche per essere stato protagonista, accanto ad Alessandro Gassmann, del film “Il Bagno Turco” di Ferzan Ozpetek, e conferma il profondo legame culturale con l’Italia, vivendo tra la Puglia e Roma da diversi anni, e avendo frequentato il Liceo italiano della sua città.

Lea – Un Nuovo giorno: la canzone portante è di Dolcenera

Nota (musicale) a margine: la canzone portante di “Lea – Un Nuovo Giorno” è Nuovo Giorno, Nuova Luce versione italiana di “Feeling Good”, senza dubbio il pezzo più rappresentativo della discografia di Nina Simone. La canta Dolcenera che su Instagram racconta così questa nuova avventura:

“Ero a studiare, da più di un mese, la vita e le canzoni di Nina Simone per un progetto di cui presto vi racconterò, quando ho ricevuto la telefonata in cui mi si chiedeva di interpretare Feeling Good per Lea – Un nuovo giorno, in onda su Raiuno dall’8 Febbraio (…) Mi sono complicata la vita controproponendo di scrivere un nuovo testo in italiano, incredibilmente approvato dall’editore. In italiano la canzone è diventata Nuovo Giorno, Nuova Luce: un inno alla ripartenza che tutti noi speriamo con forza”