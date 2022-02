Bollette: in arrivo 7 miliardi per l’emergenza

Il caro bollette si fa sentire per tutta la popolazione, ma vengono annunciate dall’esecutivo nuove rapide misure di aiuto. “Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Mario Draghi sceglie la sua prima uscita pubblica dopo le elezioni del Quirinale, a Genova, per annunciare il nuovo decreto che Palazzo Chigi e il Mef stanno mettendo in campo contro il caro bollette. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana e se resta escluso un nuovo scostamento di bilancio, si lavora a reperire ulteriori risorse tra le pieghe del bilancio. Fin qui sarebbero state recuperati circa 5 miliardi, ma l’obiettivo sarebbe andare oltre, “tra 5 e 7 miliardi”.

La somma tra i 5 e i 7 miliardi è stata confermata dalla sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, anche se la situazione è ancora in via di sviluppo.

Draghi riparte da Genova

Draghi vuole ripartire e sceglie di farlo da Genova, in particolare, e dal territorio, in generale, per cogliere un’occasione di rilancio che, solo se condivisa nelle responsabilità e nell’impegno, potrà essere di tutti, al traguardo. Il premier sceglie come modello per il Paese la città che ha dimostrato di saper rinascere già prima della pandemia, reagendo alla tragedia del crollo del ponte Morandi.