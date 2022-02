Inter-Milan: il Derby della Madonnina non finisce mai

Il rumore dei giganti è tornato definitivamente. Si è ripetuto mille volte nelle ultime due stagioni che Inter e Milan stavano ritornando ad essere ciò che la loro storia ha sempre raccontato. Due dei club più importanti non solo del panorama calcistico italiano, ma mondiale. I rossoneri sono la seconda squadra ad aver il maggior numero di Champions League vinte nella sua bacheca; i nerazzurri sono la seconda società in Italia che può provare ad ottenere la stella numero due.

Dopo gli anni oscuri del secondo decennio del 2000, oggi le milanesi sono sul tetto d’Italia, ancora una volta, a dettare legge nei propri confini nazionali. Tutto ciò è stato possibili da un lavoro interno, che le nuove società estere hanno costruito piano piano, inserendo tasselli importantissimi una stagione alla volta. Ed è per questo che in quest’annata, Inter e Milan si sfideranno per ben quattro volte dopo tantissimi anni.

Rimandi storici

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è sicuramente che il Derby della Madonnina rappresenta ogni anno un evento focale. Da questa partita si è quasi sempre deciso il destino degli scudetti e dei trofei nazionali e internazionali. Basti pensare al Milan-Inter 2021, che di fatto ha permesso poi ai nerazzurri di conquistare in scioltezza il suo 19esimo scudetto. Oppure ricordiamo ancora il 4-2 degli interisti sui cugini nell’annata 2011/12: con quella sconfitta il diavolo perse aritmeticamente lo scudetto a favore della prima Juventus di Antonio Conte.

Ci sono stati anche tanti grandi successi per il Milan, i quali hanno poi significato la vittoria di titoli illustri. Uno su tutti il doppio confronto in Semifinale di Champions League, stagione 2002/03. Nel torneo più importante d’Europa, al suo penultimo atto si presentano ben tre squadre italiane: i rossoneri e i nerazzurri da un lato, e la Juventus contro il Real Madrid. Quello è stato l’ultimo anno in cui il Derby della Madonnina si è svolto per ben quattro volte in una semifinale, 19 anni esatti da oggi. I quattro confronti furono tutti a favore del Milan, che vinse 3 partite su quattro contro l’Inter, pareggiandone solo una. L’ultima doppia sfida ufficiale tra le milanesi risale alla stagione 2004/05 nei quarti di finale di Champions. L’esito fu sempre lo stesso in Europa: rossoneri vittoriosi, e qualificati al turno successivo.

Come arrivano le due squadre

Parlare oggi di questi due club vorrebbe dire capire anche il percorso affrontato rispettivamente da entrambi in questa stagione. Il Milan è sicuramente galvanizzato della vittoria sui cugini, rimontati grazie ad un mai così determinante Olivier Giroud. Il successo di ieri sera a discapito della Lazio non ha fatto altro che motivare il diavolo a dare un’altra lezione agli ancora attuali Campioni d’Italia. Il compito di Pioli sarà quello di lavorare su questa nuova energia, e sfruttarla per continuare la rincorsa scudetto.

Per quanto riguarda l’Inter invece, la partita contro la Roma doveva essere il match del riscatto. Il derby perso appena 5 giorni fa brucia ancora, e i punti che dividono adesso le due milanesi si sono assottigliati: un punto di distacco separa le due squadre, anche se i nerazzurri hanno ancora la gara contro il Bologna da recuperare. La semifinale di Coppa Italia può rappresentare per Inzaghi la vendetta perfetta, visto che per ora non è ancora riuscito a battere Pioli da quando siede sulla panchina nerazzurra. I presupposti ci sono tutti, quest’anno il Derby Infinto della Madonnina è pronto davvero a decidere la storia di Milano come in passato.