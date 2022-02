Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel biopic di Michael Mann

Snobbato dagli ultimi Oscar, Adam Driver “si consola” tornando a girare in Italia: sarà lui Enzo Ferrari nel biopic diretto da Michael Mann

La sua interpretazione di Maurizio Gucci in “House of Gucci” è passata praticamente inosservata all’Academy degli Oscar, ma lui non demorde e si consola tornando a girare in Italia: Adam Driver sarà protagonista del biopic dedicato a Enzo Ferrari e diretto da Micheal Mann (produttore, tra gli altri, del recentissimo Le Mans ’66 – Ford vs Ferrari). Con lui nel cast Penelope Cruz e Shailene Woodley.

Il film, che sarà distribuito in Italia da Leone Film Group, si basa sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races”, intreccia vicende le vicende private e da pista di Ferrari trovando il suo perno narrativo nell’orribile 1957: l’anno della tragica Mille Miglia, con il terribile incidente di Alfonso De Portago, il rischio di bancarotta e la morte del figlio Dino.

La sceneggiatura porta la firma di Troy Kennedy Martin, scomparso nel 2009; è questo un segno del fatto che Michael Mann lavorasse da tempo a questo progetto, che ora finalmente vede la luce. Il set è atteso in Emilia – Romagna nei prossimi mesi, forse già a Maggio: “Lavorare con artisti di grande talento come Adam Driver, Shailene Woodley e Penelope Cruz per portare in vita personaggi unici nelle location esclusive di Modena e dell’Emilia-Romagna, è un desiderio che si realizza”, ha dichiarato recentemente Mann. Nel ruolo di Enzo Ferrari, Driver succede a Sergio Castellitto, che lo ha interpretato nel 2003, e ad Augusto Dallara, che gli ha prestato i panni in Rush del 2013.