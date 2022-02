Belen: “Le Iene sono il mio sogno da sempre”

Belen Rodriguez è approdata ieri sera alla conduzione de Le Iene, ritrovando l’amico e collega Teo Mammucari e con la benedizione del figlio Santiago: il suo “prologo”

“Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia. Guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa ho sempre desiderato essere una di loro”: così Belen Rodriguez ieri sera, in apertura della prima puntata del 2022 de Le Iene. La showgirl argentina è infatti, insieme al veterano Teo Mammucari, la nuova conduttrice del programma di inchieste creato venticinque anni fa da Davide Parenti.

“Essere una Iena”, ha continuato Belen, in queste settimane di nuovo al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, “vuol dire stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno d’aiuto e non sa come chiederlo”.

Poi, prima di lanciare la sigla, ha concluso: “Questa trasmissione prova a cambiare le cose; ti fa riflettere, incazzare ma anche sorridere. E’ qualcosa che va oltre lo spettacolo, è una grande famiglia. La mia nuova famiglia (…) Io vorrei farne parte con tutto il divertimento, la spensieratezza e la gioia che non mancano mai nella mia vita. Per questo vi prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace: partiamo e godiamoci insieme questa nuova avventura”.