Oscar 2022, ‘E’ stata la mano di Dio’ candidato come miglior film straniero

Il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio‘ è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards in vista della cerimonia della consegna delle famose statuette dorate che si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Dopo due anni di pandemia, quest’anno la cerimonia tornerà a svolgersi in presenza, nel Dolby Theatre di Los Angeles.

Non ha trattenuto la gioia il regista che ha portato in scena il suo lato più privato, la sua storia: “Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre“, ha detto Sorrentino.

A condendersi il titolo di miglior film straniero, il film giapponese “Drive my car” di Ryusuke Hamaguchi, il danese “Flee” di Jonas Poher Rasmussen, “Lunana: a yak in the classroom” di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) e “La persona peggiore del mondo” del norvegese Joachim Trier.

Candidatura anche per Enrico Casarosa con il film animato Disney ‘Luca‘ e per Massimo Cantini Parrini per i costumi del film ‘Cyrano‘.