Lea un nuovo giorno: anticipazioni puntata del 15 Febbraio 2022

In onda da martedì 8 Febbraio, ‘Lea un nuovo giorno‘ la fiction Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, Lea è un medical drama tutto all’italiana; segue le vicende dell’infermiera specializzata che ritorna al lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara dopo un anno di aspettativa, causato dalla perdita del figlio.

Nelle prime puntate, Lea cerca di aiutare Martina, figlio di Arturo. La bimba si salva dal soffocamento grazie all’intervento di Marco, l’ex marito di Lea, appena tornato dagli Stati Uniti all’insaputa di tutti, per diventare il nuovo primario di pediatria. Lea si prenderà cura di Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara e Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria.

Lea, terzo e quarto episodio: trama

Nel terzo episodio, che andrà in onda il 15 Febbraio, ‘Verità difficile‘, si avvicina il compleanno di Martina, che aspetta la madre per la festa. Arturo, spinto da Lea, confessa alla figlia la verità. Poi Marco e Lea si occupano di Aurora, una 16enne residente in un collegio di suore che pochi giorni prima ha partorito.

A seguire il quarto episodio, ‘Vie di fuga‘: in reparto arriva arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia congenita ai reni, abituata a frequenti ricoveri. Con i suoi racconti drammatici, convince Kolija a non fidarsi dei dottori e a scappare.