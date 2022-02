Enrico Melozzi, il direttore d’orchestra racconta: “Ho rischiato di morire”

Enrico Melozzi, direttore d’orchestra conosciuto a Sanremo, è stato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il maestro si è raccontato, tra lavoro e passione, rivelando, però, anche un brutto episodio di cui è stato vittima. A 11 ha rischiato la vita a causa di un incidente stradale: è stato investito da una macchina mentre era in bicicletta. Di quel momento non ricorda molto, solo che a un certo punto si trovava nella macchina di un soccorritore in un bagno di sangue.

“Fu uno schianto pazzesco, non ricordo nulla per fortuna. Ricordo solo il risveglio con il soccorritore.. ero in un bagno di sangue. È stata una storia che nella mia musica è rimasta. C’è una nota di malinconia nella mia musica sinfonica che viene fuori. Sono stato due anni in cura e ho avuto cinque interventi chirurgici. Per fortuna ho energia e voglia di vivere, la malinconia la tengo per la scrittura musicale“.

Ha subito cinque interventi. “Non ho mai fatto psicoterapia, la faccio tutti i giorni riascoltando quello che scrivo. Quel dolore lì me lo porto dentro la musica“.

Enrico Melozzi ha diretto i Måneskin nell’anno della loro vittoria e dopo averli rivisti sul palco dell’Ariston ha detto: “Li ho trovati cresciuti, sia musicalmente che fisicamente! Anche tecnicamente sono diversi… Mi ha fatto davvero piacere ritrovarli”.