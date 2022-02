Inter, stangata post derby

Oltre danno la beffa. L’Inter esce con le ossa rotta dal Derby di Milano. Oltre alla sconfitta sportiva arriva anche la stangata del giudice sportivo.

Un post derby di fuoco per i nerazzurri che, beffati dai cugini rossoneri, sono entrati nel caos. Dal presunto sputo di Lautaro Martinez alle parole di fuoco di Alessandro Bastoni. L’argentino è stato scagionato dalle immagini video, mentre nulla da fare per il centrale azzurro che dovrà così saltare la delicata trasferta con il Napoli.

Ecco la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: Alessandro Bastoni prenderà due giornate di squalifica e quindi salterà sia il Napoli che il Sassuolo. Al Maradona non ci sarà neanche Simone Inzaghi che riceverà una giornata di squalifica. Solo multa (15.000 euro) invece per Lautaro Martinez che quindi sarà presente per il big match contro il Napoli.