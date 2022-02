Coppa Italia, l’Inter torna subito a correre: è semifinale

Il primo quarto di finale di Coppa Italia non poteva regalarci spettacolo migliore. Una partita bella, divertente e carica di emozioni ha visto l’Inter tornare subito al successo dopo il brutto ko nel derby conquistandosi l’accesso alle semifinali, dove potrebbe ritrovare proprio i rossoneri. Emozioni che inevitabilmente, hanno avuto un solo protagonista in campo: Josè Mourinho.

Il ritorno a casa dello Special One

Dopo 12 lunghissimi anni lo Special One è tornato a San Siro. Casa sua come lui stesso a più volte dichiarato. Cori, striscioni e applausi a scena aperta da parte di tutto lo stadio hanno omaggiato l’ex condottiero nerazzurro dal riscaldamento fino al triplice fischio di una partita che per lunghi tratti non ha avuto storia. Che non fosse stata una partita “normale” lo si era capito già al passaggio del turno delle due squadre. La prima volta di Mou a San Siro da avversario della sua Inter, non poteva che essere una partita speciale.

La sconfitta dei nerazzurri nel derby ha influito a rendere questo quarto di finale di Coppa Italia ancora più carico emotivamente. Tutti aspettavo i padroni di casa al varco, curiosi di come la squadra avrebbe reagito alla sconfitta per lunghi tratti inaspettata in un derby buttato alle ortiche per cinque minuti di isteria collettiva. Ebbene, Inzaghi ha risposto nell’unico modo che potesse fare: vincendo. Per lunghi tratti, però, quella di ieri sera è sembrato un remake del derby, nel bene e nel male. Partenza sprint per l’Inter che alla prima occasione trova il vantaggio sull’asse Perisic-Dzeko dopo poco meno di 2 minuti. Trovato il gol i nerazzurri si riversano in avanti alla caccia del secondo, con Barella che mette a dura prova la solidità della traversa e un altro paio di occasioni da palla inattiva, tutto in 15 minuti.

Poi il mini blackout con Handanovic , stavolta protagonista in positivo, a salvare a tu per tu con Zaniolo. Il ritmo cala, l’Inter ha sì il pallino del gioco in mano ma non affonda, facendo prendere coraggio ad una Roma frastornata dal vantaggio iniziale. Come accaduto nel derby, la squadra di Inzaghi nella ripresa rinuncia quasi ad attaccare. Imbastendo un possesso palla quasi presuntuoso nella propria trequarti campo che porta la Roma ad alzare il baricentro e a creare le sue migliori occasioni da gol. Poi, la magia di Sanchez. Un missile scagliato dai 30 metri che non lascia scampo ad un incolpevole Rui Patricio e chiude definitivamente la partita.

Coppa Italia, si ferma Bastoni

Una serata quasi perfetta per Inzaghi rovinata dall’infortunio di Bastoni. Dopo uno scontro aereo con Zaniolo, il difensore nerazzurro ricade male sulla caviglia ed è costretto a lasciare il campo quasi in lacrime. Una giornata iniziata con la stangata del giudice sportivo e conclusasi con un infortunio che lascia con il fiato sospeso il suo allenatore in vista dei prossimi impegni. Se è vero che avrebbe comunque saltato la trasferta di Napoli, Inzaghi teme di perdere il suo braccetto sinistro anche per la Champions. Il primo responso parla di una forte distorsione ma solo gli esami delle prossime ore potranno dirci con certezza quando rivedremo Bastoni in campo.