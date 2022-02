La tutela dell’ambiente è stata introdotta nella Costituzione

Con il sì definitivo della Camera, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. Approvata la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 Novembre.

Il disegno di legge prevede la modifica della Costituzione agli articoli 9 e 41: nel primo, in cui si precisa che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», si aggiunge che «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». L’articolo 41 invece dice che l’iniziativa economica è libera ma «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». A questi vengono aggiunti anche «alla salute, all’ambiente».

“Credo che oggi sia una giornata epocale. Ne sono molto contento“, ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha poi concluso: “Il Governo crede assolutamente in questo cambiamento“.