Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 9 Febbraio 2022: Pesci intuitivo

Cari amici dell’Ariete adesso è il momento di ritrovare slancio e rinfrescarvi le idee. La giornata è buona per i contatti.

Saprete indirizzare questa agitazione, questi brividi, questa emotività verso la persona giusta e così colpirete anche l’amore in tutte le sue sfumature.

Dopo una riunione in mattinata, una telefonata, ritiratevi nella vostra vita privata. Farà bene anche alla salute, le cose vostre vanno meglio di quanto possiate pensare.

Pensate la festa che avrete quando la Venere sarà in pesci accanto a Giove. Vale la pena anche di sopportare qualcosa adesso.

Amici della Vergine fate oggi ciò che non potete fare domani. Bisogna approfittare di questa mattinata e di Venere così affettuosa.

Bilancia

Amici della Bilancia in tempi non sospetti l’oroscopo avvertiva certi segni. Ora il quadro è cambiato ma non dimenticate che Nettuno potrebbe essere ambiguo nel campo del lavoro.