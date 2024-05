Maiori, sorpreso con cocaina e hashish: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

L’11 maggio, a Maiori, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno proceduto all’arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente“, D. B., in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e 17 grammi di hashish nonché materiale per il confezionamento.