Salerno, esploso silos nella zona industriale: scatta sequestro

di Antonio Jr. Orrico

Questa mattina, alle 8, in via Mecio Gracco, nella zona industriale di Salerno, si è verificata l’esplosione di un silos. Alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta di intervento a causa della fuoriuscita di gas, prima, e successiva esplosione di un silos contenente bitume. Immediato l’intervento dei caschi rossi della sede centrale. Questi ultimi, con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a raffreddare il silos in questione con estinguente schiumogeno, monitorando le temperature grazie ad una termocamera.

Lo scoppio nella zona industriale di Salerno è stato provocato probabilmente dall’innalzamento eccessivo della pressione all’interno della struttura. Fortunatamente, non ha creato ulteriori danni ai fabbricati vicini.