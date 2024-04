Bolletta di luce e gas da semplificare: arriva lo “scontrino”

di Redazione ZON

Arera, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha avviato uno studio al fine di indagare più approfonditamente sull’andamento delle spese di luce e gas e di introdurre delle novità in merito alla bolletta.

Come semplificare la bolletta di luce e gas

Nello svolgimento di attività per la regolazione e il controllo nei settori dell’energia, Arera ha voluto avviare un confronto tra i vari operatori presenti sul mercato con l’intento di modificare lo schema di rappresentazione dei costi che il cliente finale sostiene. Si tratta di una vera e propria novità che potrebbe portare decisivi vantaggi e benefici per il consumatore che avrà tra le mani, finalmente, una bolletta semplificata. L’idea di questo osservatorio energetico è inserire all’interno delle bollette che si ricevono a fine periodo secondo il contratto in essere, una sorta di “scontrino” che permetta di visualizzare in modo più chiaro e trasparente la spesa sostenuta per la componente energetica. Il fine ultimo è facilitare la lettura della bolletta da parte del consumatore uniformando le voci e le informazioni riportate in bolletta.

Il tema è veramente caldo, è il caso di dirlo, poiché tutti i consumatori sono alla ricerca di strumenti per la lettura delle bollette. In tal caso, vale la pena visitare il sito di Switcho che mette a disposizione diverse risorse che aiutano a tenere traccia dell’andamento del costo di luce e gas, come questo osservatorio energetico.

Come sarà la bolletta del futuro: il frontespizio unificato

Tra le modifiche che si intendono introdurre per arrivare a una semplificazione delle bollette di luce e gas, spicca il frontespizio unificato. In pratica, la prima pagina della bolletta futura prevede appunto un frontespizio unificato con struttura identica e uguale, a prescindere dalla compagnia che fornisce il servizio luce e gas. Ogni cliente finale avrà quindi una tabella identica che facilita i confronti e rende più chiaro il costo delle varie componenti.

Raccogliendo le richieste da parte delle associazioni dei consumatori, il frontespizio conterrà informazioni basilari quali il codice identificativo del cliente, il servizio fornito, il mercato di riferimento, i dettagli della fatturazione e del pagamento.

Per aumentare la semplicità, la comprensibilità e l’uniformità della bolletta, arriva insomma questa sorta di tabella che chiarisce l’importo netto da saldare, anche tenendo conto di ricalcoli o bonus sociale nonché una distinzione rispetto al canone di abbonamento alla televisione e, naturalmente, imposte varie (Iva e accise).

Come semplificare la bolletta: le altre novità in arrivo

Al fine di semplificare la bolletta rendendo le informazioni più chiare e quindi anche confrontabili, sono previste poi altre novità in arrivo. L’idea è introdurre uno schema semplificato e identico per tutti riguardo alla rappresentazione dei costi che, nel caso dell’energia, dipendono da una quota fissa, legata alla potenza richiesta dal cliente che può essere aumentata o diminuita in base alle esigenze, e una quota variabile che, invece, dipende dal consumo o dal prelievo effettuato sulla rete. In conclusione, l’autorità intende quindi semplificare le bollette introducendo uno schema uguale, che aumenti anche la concorrenza sul mercato libero con maggiore beneficio per il cliente.