Bonus mutuo 2024, requisiti e detrazioni

di Redazione ZON

Il bonus mutuo per il 2024 mira a fornire un supporto ai cittadini che stanno considerando l’acquisto di una nuova abitazione. Questa iniziativa, promossa dal governo, ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti nel settore immobiliare, offrendo detrazioni sugli interessi del mutuo per l’acquisto della proprietà, nonché sulle spese e gli oneri accessori legati al finanziamento.

Chi può beneficiarne?

Per poter beneficiare di questa agevolazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Il mutuo ipotecario deve essere stipulato entro 12 mesi prima o dopo l’acquisto dell’immobile, il quale deve essere destinato entro 12 mesi dall’acquisto a residenza principale per sé o per i propri familiari. Senza questa destinazione, il beneficio non può essere ottenuto.

Inoltre, è possibile portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo se un familiare ha mantenuto la residenza nell’abitazione. La parte di interessi detraibile è limitata a un massimo di 4.000 euro, garantendo così il beneficio massimo di 760 euro. Sono ammessi a richiedere il bonus coloro che sono contemporaneamente titolari del finanziamento, proprietari dell’immobile e residenti nella proprietà.

Tuttavia, il bonus viene revocato nel caso in cui si cambi indirizzo di residenza dopo aver iniziato a beneficiare della detrazione, a meno che il cambio sia dovuto a comprovate esigenze lavorative o di salute, oppure se un familiare rimane nella residenza originaria. Una volta presentata la domanda per il bonus mutuo 2024, l’Agenzia delle Entrate valuterà la richiesta e approverà il beneficio fiscale se tutti i requisiti sono stati soddisfatti.