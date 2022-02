Blanco contro il cyberbullismo: “Ragazzi, non inviatevi foto private”

Blanco invita i giovani a contrastare e a prevenire il cyberbullismo: “Non inviatevi foto private, perché è la prima cosa che vi lega le mani”.

Il cantante 18enne, dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022, incontra 270mila studenti, collegati sul canale YouTube della Polizia di Stato per partecipare all’evento Cuoriconnessi, in occasione del Safer Internet Day 2022. Il rapper dall’esordio d’oro spiega: “La cosa di mandare foto private molti la usano poi come oggetto di ricatto e quindi vi dico: è più bello fare l’amore dal vivo, non mandate foto private perché è la cosa che poi vi lega le mani”.

A proposito degli haters, l’artista dice: “All’inizio è brutto, qualcuno che ti dà contro non è mai bello”. Però, poi, prosegue: “Bisogna calibrare la cosa: bisogna pensare che alla fine la vita va avanti. Ogni cosa che farai non andrà mai bene a tutti. L’importante è che vada bene a te stesso. E penso anzi che questo ti possa dare più personalità, quando arriverà il giorno in cui potrai dire a quella persona: tiè, beccati questo. Quindi quello che vi consiglio è di non dare retta a chi vi viene addosso. Molte volte queste persone lo fanno per motivi di invidia o di rabbia. Quindi lasciate stare”.

Blanco, classe 2003, sottolinea che la realtà virtuale sottende molte insidie: “Il web è un’arma a doppio taglio: dipende da come lo si usa. È sì un’evoluzione incredibile perché ci fa essere sempre collegati con tutti però usarlo troppo o usarlo in modo sbagliato ti mette in pericolo. Non voglio fare il maestro di vita perché anche io sono un ragazzo, ma ai ragazzi voglio dire di stare attenti, di non chiedere consigli alle persone sbagliate, ma di chiedere sempre consigli agli adulti o alla polizia”. Riccardo, infine, esorta le nuove generazioni ad un pizzico di riservatezza: “Pensate che brutto se tutti sapessero tutto di voi. Invece se alcune cose di voi le sapete solo voi, è molto, molto più figo”.