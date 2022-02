Màkari 2: anticipazioni puntata del 21 Febbraio 2022

Dopo il grande successo della prima stagione, Màkari si riconferma tra le serie più seguite del palinsesto Rai. Il primo episodio della fiction che fonde il genere comedy e giallo è andato in onda il 7 Febbraio. La storia riparte a circa un anno di distanza dagli ultimi eventi narrati. Saverio continua a vivere in Sicilia ed ad inseguire il suo sogno di affermarsi come scrittore. Il suo editore, però, Accursio Miragno non è soddisfatto delle vendite e decide di concludere la collaborazione mentre Suleima torna in Sicilia per seguire il suo nuovo progetto con l’affascinante capo.

Nella terza puntata, in onda lunedì 21 Febbraio, un omicidio sconvolge la comunità: si tratta di Teodoro Bettini, il capo di Suleima che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato.

La donna è sconvolta e al suo fianco ci sarà Saverio che inizierà ad indagare sulle cause della sua morte; la polizia, invece, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico. Tutta la città, però, inizia a guardare con sospetto Saverio e con loro anche Suleima che si allontana da lui. Saverio non potrà fare altro che risolvere il caso per riconquistare la fiducia della sua amata.