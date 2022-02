Ariete nel suo primo album collabora con Madame: ecco la tracklist

Venerdì 25 febbraio uscirà “Specchio”, il primo album di Ariete che si snoda in undici tracce che segnano il suo ritorno dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”. “Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. All’interno della tracklist troviamo diverse collaborazioni tra cui quella con Madame.

Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo riportando alla mente istanti di vita passata, alla fragilità dell’anima tormentata dalle dolorose delusioni sentimentali.

“Specchio” rappresenta un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In “Specchio” partecipano infatti Madame, la giovanissima rapper che firma il brano “Cicatrici” e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano “Fragili”.

Tracklist

1) Giornate noiose

2) Club

3) Cicatrici (feat. Madame)

4) L

5) Castelli di lenzuola

6) Specchio (interludio)

7) Avviso

8) Quella prima

9) Fragili (feat. Franco 126)

10) Spifferi

11) Iride

Tour

Ariete, dopo la tournée estiva che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, sarà di nuovo in tour con le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza a marzo 2022 e già quasi tutto sold out.

CALENDARIO DATE:

12 marzo @Alcatraz – Milano

13 marzo @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino – SOLD OUT

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze – SOLD OUT

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT

28 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT