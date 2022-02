Oroscopo di Paolo Fox Martedì 15 Febbraio 2022: Scorpione agitato

Ariete Voi nati del segno in questi giorni siete abbastanza forti nelle vostre reazioni, siete dei combattenti. Difficile che abbiate vissuto in maniera tranquilla la vostra vita sentimentale. Alcuni Ariete potrebbero pensare di non essere fortunati e invece non è così, oggi e domani abbiamo una bella Luna, un ottimo Sole. Stelle importanti per le acquisizioni che prenderanno il volo a partire dalla primavera.

Toro Molti di voi nella giornata di ieri hanno avuto un piccolo calo di energia. Questo è un periodo in cui vi sentite ancora sotto pressione. In realtà qualcuno sta spendendo per la casa, altri sono un po’ in pensiero per alcuni lavori. Cercate di dare più spazio ai sentimenti; l’amore può anche tornare ma in questo momento l’astrologo consiglia a coloro che hanno dubbi di risolverli al massimo entro fine mese.

Gemelli I Gemelli hanno sempre bisogno di vivere delle avventure che siano divertenti e questo vale sia per il lavoro che per l’amore. E’ sempre opportuno anche avere una prospettiva da seguire: il nemico numero uno per voi è la noia. In questi giorni c’è parecchio rumore attorno, soprattutto se parliamo di novità, le questioni da affrontare sono parecchie manca sempre però il riferimento ad un capo o in generale a qualcuno che possa darvi una dritta o rinnovarvi un contratto.

Cancro In questi giorni potreste essere presi da un vortice di malinconie che ogni tanto coinvolgono la vostra vita. La malinconia in alcuni casi potrebbe essere la vostra fedele compagna. In particolare, quando vedete che avete delle idee che non riscuotono successo o approvazione vi pesa un po’.

Leone Oggi bisogna dire che questa Luna nel vostro segno zodiacale porta un discreto vigore nonostante qualche piccola afflizione. Chi non ha avuto un buon incarico, una buona notizia, avrà qualcosa di bello entro l’estate. Vi siete resi conto che c’è tanta fatica per fare le cose che avete impostato e ancora di più per portare avanti quelle che vi proporrà il destino. In questa giornata cercate di farvi aiutare un pochino.

Vergine Continua questo oroscopo importante con qualche piccola disputa che potrebbe capitare soprattutto se lavorate con delle persone all’interno di un ambiente che può essere anche pieno di invidiosi. In realtà siete al centro dell’attenzione di molti, potreste anche decidere improvvisamente di non fare più quello che avete fatto quest’anno. Per quanto riguarda l’amore resta un oroscopo bello, potreste avere anche già una storia.

Bilancia Adesso sembra che qualcosa torni in equilibrio però non sono pochi i nati del segno che hanno dovuto affrontare un vero e proprio cambiamento repentino, forse un piccolo dramma e questo perché potrebbe essere arrivata all’improvviso una lettera oppure addirittura un messaggio, una comunicazione che non vi aspettavate di avere per cui ci sarà un’indecisione che non riguarda tanto voi ma un problema da superare. Bisogna fare attenzione a non riversare le questioni riguardanti il lavoro in amore.

Scorpione C’è un po’ di agitazione nell’aria. I nati Scorpione ogni tanto devono lottare per ottenere le cose, situazione che spesso riguarda la vostra vita. Oggi una notizia o una comunicazione potrebbe arrivare n ritardo e farvi arrabbiare. Questo non limita il vostro raggio d’azione ma potrebbe in qualche modo infastidire. In realtà, queste prime tre giornate della seconda parte di febbraio non sono così positive, si tratterà solo di limare incomprensioni e rimandare incontri.

Sagittario Dovreste trovare uno spunto per andare avanti, le passioni sono utili e qui l’astrologo non parla solo delle passioni d’amore ma anche di lavoro; probabile che soprattutto se siete nati tra la fine di novembre e inizi di dicembre un lavoro sia cambiato o stia per cambiare. Ci sono delle nuove prospettive e marzo sarà un mese importante.

Capricorno Non avete grandi problemi in questo periodo se non un’unica difficoltà ovvero quella di fare chiarezza sul lavoro; forse anche per quanto riguarda le questioni di soldi ci vuole un po’ di attenzione. Siete piuttosto ambiziosi e spesso molto determinati nelle vostre scelte ma le stelle consigliano di non fare il passe più lungo della gamba e comunque entro Aprile sarà opportuno dare una conferma.

Acquario Un po’ su di giri in questa giornata forse anche nervosi. La vostra filosofia di vita è “vivi e lascia vivere” per cui questo segno zodiacale detesta le persone indiscrete soprattutto quelle che si impicciano dei fatti degli altri. Non è sempre facile trovare la giusta tranquillità con quelli che vi circondano.