Negramaro: “Abbiamo buttato il cuore al di là dell’ostacolo”

“Avevamo programmato il tour dei Negramaro per un certo periodo dell’anno ma, con l’esperienza, ci siamo premuniti di un piano B per portare il tour del 2021 agli inizi del 2022. Sembrava che la situazione epidemiologica stesse migliorando ma non è stato così“, ha dichiarato il Presidente di Live Nation Italia Roberto De Luca che ha aperto la conferenza stampa dei Negramaro annunciando la cancellazione del tour che sarebbe dovuto partire nei palasport a marzo.

“Sono stanco di vedervi così. Mi manca il confronto diretto, il contatto fisico, quello vero. Dopo l’esperienza dei palazzetti e degli stadi avevamo già pensato di fare un tour nei teatri che sarebbe arrivato più in avanti. In un momento tragico come questo non ci siamo mai fermati. Probabilmente i fan saranno tristi e scontenti della notizia dell’annullamento del tour, ma sono certo che capiranno che le motivazioni non dipendono da noi“, ha commentato Giuliano Sangiorgi che continua “Sarà un tour teatrale pazzesco. Sarà un’alternativa valida e rincuorante perchè abbiamo buttato nuovamente il cuore al di là dell’ostacolo“.

I Negramaro annunciano così il loro “Unplugged European Tour 2022“, un tour europeo nei teatri che consentirà alla band salentina di riavvicinarsi al loro pubblico nei più grandi e suggestivi teatri italiani e europei. “Una band che non suona e non fa i concerti, non svolge la sua proiezione naturale verso i palchi“, ha dichiarato Andro che continua “Noi siamo nati sui palchi e, questa forza naturale che abbiamo espresso in 20 anni di carriera, abbiamo l’esigenza di ricostruire e di riavvicinarci al pubblico il più possibile“, ha concluso il tastierista e produttore dei Negramaro che lascia la parola a Giuliano per spiegare un po’ cosa succederà nei teatri.

Tour nei teatri – Negramaro

“Porteremo una bella versione delle nostre canzoni in giro per i teatri. Le canzoni saranno nude e completamente vicine all’essenza con cui sono nati i brani. Rispecchierà proprio l’esigenza di contatto che in questi anni stiamo sognando tanto. Non vedo l’ora di usare le canzoni come se fossero pelle, non avrò sovrastrutture. Le canzoni verranno completamente stravolte e andremo vicino all’essenza. Le nostre canzoni sono legate al ricordo di più generazioni. Le emozioni hanno sempre una radice forte, più te ne dimentichi e più troverai foglie bellissime. Spero di ritrovare a primavera un albero pieno di fiori e di colori. Ho bisogno di vivere per raccontare le emozioni“, ha spiegato Giuliano Sangiorgi che continua a raccontare come i Negramaro riarrangeranno le loro canzoni.

“La parte acustica spinge a raccontare di più. È una sorta di faccia a faccia che ci porterà a ricordarci come sono nate alcune canzoni. Ogni canzone è legata a dei ricordi e sveglieranno quelle radici di cui ho parlato prima. Ho bisogno di quei ricordi“, si lascia andare Giuliano che ha raccontato anche il rapporto con il pubblico: “Voglio ricordarmi del mio pubblico, che non sono numeri, non sono biglietti venduti. Ognuno di noi ha legato ad una canzone un determinato ricordo. Quanti figli sono nati con la canzone Estate? Mentre vivi un successo così grande, ti accorgi che di fianco ci sono una marea di generazioni che stanno crescendo“.

“Stella e Ianko hanno l’età di questo tempo strano”

Durante la conferenza stampa Sangiorgi ha fatto commuovere la platea virtuale di giornalisti spiegando ciò che significherà per lui (e non solo) questo tour: “Stella e Ianko hanno l’età di questo tempo strano. Ad esempio Stella credo che abbia vissuto di riflesso la storia dei Negramaro. Ha visto qualcosa, ha sentito l’odore di cose grandi e bellissime, però mi piacerebbe portarla a vedere il mondo. Quando è arrivata mia figlia non vedevo l’ora di darle tutto quello che potevo darle tra cui la musica e i viaggi con lei. Non vedo l’ora di partire con il tour europeo per darle una fetta grandissima di mondo. Vorrei farle vedere che fuori dalla porta di casa non dovrà essere diffidente, non dovrà pensare che se l’altro respira è un pericolo. Vorrei che amasse il mondo come lo abbiamo amato noi. Con questo tour sono fiero di raccontarle, finalmente senza parole, la storia dei Negramaro” ha concluso Giuliano Sangiorgi provocando non solo tanta commozione in tutti noi, ma soprattutto una standing ovation immaginaria per questo meraviglioso discorso.

Biglietti

I biglietti per le date del Tour previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per maggiori informazioni sulle richieste dei rimborsi, visita:

www.livenation.it/show-updates

I nuovi biglietti per il tour nei teatri saranno disponibili:

· dal 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. Per scoprire di più su come accedere alla prevendita, visita: www.livenation.it/negramaro

· dal 18 febbraio ore 12:00 – tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket