Battiti Live, Ilary Blasi e Alvin nuovi conduttori

di Riccardo Manfredelli

Quest’estate “Battiti Live” andrà in onda su Canale5 con una inedita (ma già rodata) coppia di conduttori. E arriva anche Rebecca Staffelli

Stando a quanto apprendiamo da Fq Magazine, quest’estate Ilary Blasi e Alvin subentreranno a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione di “Battiti Live”. Il festival estivo nato come fiore all’occhiello della programmazione di Radio Norba e da qualche anno trasmesso sulle frequenze Mediaset, sarà inoltre promosso da Italia1 all’ammiraglia Canale5.

Un cambio della guardia è previsto anche in zona backstage, con il passaggio di consegne tra la giovane influencer Maria Sole Pollio e Rebecca Staffelli, voce di Radio105 (altra emittente del Biscione) nonché figlia dello storico inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli e già “voce dei social” durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

Se confermata, l’inedita coppia alla guida di “Battiti Live” dovrà fronteggiarsi con la concorrenza di Carlo Conti e Andrea Delogu, vicini alla conduzione della terza edizione di “Tim Summer Hits”, in arrivo su Rai1 dopo due fortunate stagioni su Rai2. Quanto a complicità, Ilary Blasi e Alvin partono – almeno sulla carta – con il piccolo vantaggio di aver già lavorato insieme in passato: non solo all’Isola dei Famosi ma anche in due storiche trasmissioni musicali: “Top of The Pops” (2003) e “CD: Live” (2004-2005)