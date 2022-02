Tommaso Paradiso regista: in arrivo ‘Sulle nuvole’

Esordio da regista per Tommaso Paradiso: ‘Sulle nuvole‘, questo il titolo del primo progetto dell’ex frontman dei Thegiornalisti. Scritto da Paradiso con Chiara Barzini e Luca Infascelli, sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures. I protagonisti sono Marco Cocci e Barbara Ronchi.

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice.

Nel cast anche Paolo Briguglia, Sergio Romano, Bettina Giovannini e tante star della musica italiana come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco126.

Tommaso Paradiso si è occupato anche della colonna sonora. Non è ancora chiaro se il cantautore farà una piccola parte nel suo film, ma con tutta probabilità possiamo aspettarci un cameo da parte sua. Per lui si tratta di un periodo d’oro: dopo l’uscita del suo primo film, pubblicherà il suo nuovo album di inediti, Space Cowboy. Da aprile a maggio, si esibirà nei più importanti palazzetti d’Italia per i concerti di Sulle Nuvole Tour