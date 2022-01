Lupin: testo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Dalla mezzanotte è disponibile “Lupin”, Il brano inedito di Tommaso Paradiso che anticipa il suo primo album di inediti dal titolo “Space Cowboy” che uscirà su tutti i digital store il 4 marzo 2022. Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte, lo stesso che qui accompagna la voce del cantautore.

“Lupin” porta con sé le immagini del quotidiano, di quella “splendida normalità” in cui la malinconia rimane una costante: “Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai“.

Nell’attesa di scoprire il nuovo album, Tommaso Paradiso si esibirà in due show esclusivi dedicati ai fan al Fabrique a Milano il 21 gennaio 2022 e a Roma all’Atlantico il 23 gennaio 2022: si tratta di un regalo che Tommaso Paradiso vuole fare a coloro i quali attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti.

Tommaso Paradiso Live

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

