Twitter: compare l’etichetta ‘fuorviante’ per contrastare la disinformazione

Novità assoluta ed inedita per Twitter: il 16 gennaio, sotto il tweet di un’utente italiana in cui comparivano le parole “infermiera” e “prelievi”, è comparsa un’etichetta completamente inedita nel nostro Paese: c’è scritto “Fuorviante” vicino a un’icona simile al cartello stradale che indica pericolo.

Sotto c’è scritto: “Scopri le ragioni che portano le autorità sanitarie a ritenere sicuri i vaccini Covid-19 per la maggior parte della popolazione”.

Si tratta di un elemento insolito per l’Italia. Per il momento sembra che si sia trattato quasi di un caso isolato.

Basta aprire la pagina del “Centro assistenza” del social network per leggere, in cima, un avviso:

l’opzione “È fuorviante”, che dovrebbe apparire tra le varie voci del menu quando si intende segnalare un tweet per il suo contenuto inappropriato, “è attualmente in fase di test ed è disponibile solo per alcuni utenti in Australia, Corea del Sud e Stati Uniti“.

Secondo l’agenzia Reuters Twitter ha appena esteso la possibilità di segnalare un tweet come ‘fuorviante’ anche ad altri tre Paesi: Brasile, Spagna e Filippine. Inoltre Twitter, da quando ha introdotto la nuova funzione per contrastare la disinformazione, ha ricevuto circa tre milioni di segnalazioni da parte dei suoi utenti.

Logo Twitter

A tal proposito il social ha dichiarato:

“Potremmo non agire e non possiamo rispondere a ogni segnalazione, ma il tuo contributo ci aiuterà a identificare le tendenze in modo da poter migliorare la velocità e la portata del nostro lavoro sulla disinformazione”.