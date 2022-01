A Biella nuova azienda Coca-Cola per Pet 100% riciclato

L’azienda di Gaglianico nella provincia piemontese di Biella riaprirà con un importante passo avanti nel settore della “green economy” grazie ad un investimento della sua casa madre, il colosso statunitense Coca-Cola.

L’azienda ha infatti investito circa 30 milioni di euro per la riconversione della struttura in un’azienda produttrice di Pet 100%, riciclando fino a 30 tonnellate all’anno. Questo è uno dei primi passi importanti nel settore della sostenibilità dell’azienda leader nella produzione di bevande analcoliche.

Circa 40 dipendenti diretti lavoreranno nel sito che si estende su una superficie di circa 18 mila metri quadri e che verrà alimentata da energia completamente rinnovabile.

Il processo del riciclo del Pet (PoliEtilene Tereftalato) prevede un primo processo di trasformazione della resina sia da Pet vegine che riciclato, per poi essere trasformato in preforme che diventeranno bottiglie con un procedimento di soffiatura.

Da luglio in poi solo la resina rPet verrà poi utilizzata per il processo di trasformazione, destinando quindi più del 30% del Pet riciclato come previsto e sancito dalle direttiva europea sulla plastica monouso.

Infatti dal 14 gennaio 2022 con l’entrata in vigore in Europa della Direttiva SUP (single-use plastic), la normativa che entro il 2026 ridurrà notevolmente la quantità di plastica usa e getta attualmente in uso, tanti oggetti in plastica come cannucce, posate, piatti e cotton fioc in materiale oxo-degradabile non potranno più essere venduti, a meno che non si tratti di scorte immesse nel mercato prima dell’entrata in vigore della normativa.