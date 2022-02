Amici 2021: Mattia riceve il referto medico

Amici 2021 cosa è successo oggi? Dopo l’infortunio di Mattia l’allievo torna in sala prove a lavorare. In sala prova dice di stare male e non riesce a ballare. Preso dallo sconforto decide di abbandonare la sala prove. Il dolore alla caviglia continua così Raimondo Todaro convoca il ballerino per mostrargli il referto del medico.

Il referto parla di uno stop dai 2 ai 3 mesi. Todaro lo consola dicendogli: “ci hai provato ed è l’unica cosa che conta“. Mattia è preso dallo sconforto e dalla delusione e ringrazia il suo maestro.

Il bicchiere mezzo pieno è che a Settembre Mattia ha un banco, ma per lui è arrivato il momento di mollare la presa, curarsi bene e studiare tutto ciò che ha potuto apprendere ad Amici. Con questi consigli Todaro gli chiede di fare le valigie e salutare tutti in casetta.

L’incontro con Christian è commovente. E’ arrivato il momento di salutarsi. Mattia mostra al compagno anche il referto medico. Christian non accetta l’abbandono, così troppo doloroso e scoppia in lacrime.

E’ arrivato il momento di salutare tutta la squadra. Una serie infinita di abbracci calorosi che accompagnano gli ultimi momenti di Mattia all’interno della casetta.

Luigi nel frattempo fa riascoltare a Federica Gentile di Rtl102.5 il suo inedito per un eventuale passaggio in rotazione in radio. Uno solo tra Alex, Luigi e Lda avrà la possibilità di mandare il pezzo in onda. Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo nella prossima puntata