Amici 21: anticipazioni puntata del 19 gennaio 2022

Amici 21: ecco cosa succederà nella prossima puntata del noto talent di Maria De Filippi, in onda domenica 23 gennaio 2022

Con la diciassettesima puntata di Amici 21, comincia ufficialmente la corsa al Serale: i ragazzi dunque smetteranno le felpe grigie per indossare le maglie oro, che saranno chiamati a difendere nelle prossime settimane.

La corsa al Serale si ferma al principio per Rea, eliminata perché è la cantante che nelle scorse settimane ha accumulato più ultime posizioni nelle gare di cover e inediti giudicate da personaggi esterni alla scuola di spettacolo diretta da Maria De Filippi. Rea quindi lascerà la nota scuola, segnata dallo stesso destino della sua amica Nicole, eliminata la settimana scorsa seguendo lo stesso nuovo regolamento. La produzione ha, infatti, semi-accettato una proposta del professore Rudy Zerbi sull’eliminare l’ultimo cantante in graduatoria, ma con una piccola modifica. Ad essere eliminate sono state le cantanti con la media più bassa.

Ospiti in studio il conduttore Gerry Scotti e il cantautore indie Franco126, che – a proposito di Amici – ha scritto “Stupida Allegria” per Emma, vincitrice del talent nel 2010.

Sul fronte ballo, Mattia continua a non potersi esibire a causa di un infortunio. Ma sulla permanenza del suo pupillo all’interno della scuola di Amici 21, Raimondo Todaro ha le idee chiare. Non lo eliminerà finché non sarà un referto medico a non lasciargli alternativa.

Alessandra Celentano invece preme perché Mattia lasci il proprio banco a qualcuno di più meritevole e pronto. Proprio per questo in settimana ha indetto dei casting alla ricerca di un sostituto del giovane ballerino di Latino. La sua attenzione si è fermata in particolare su due pretendenti, uno dei due ha avuto anche un’accesa discussione con Mattia.