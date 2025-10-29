Salerno, III edizione di Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”

di Redazione ZON

Tutto pronto per dare avvio alla III edizione di Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

“Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025, proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. Ci sarà spazio per il teatro, le mostre, la musica. Il tutto per valorizzare l’arte e l’artigianato con protagonisti i giovani studenti delle scuole del territorio.

La rassegna è stata presentata presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza, tra gli altri di: Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Alessandro Ferrara, assessore alla Attività Produttive del Comune di Salerno; Fabio Polverino, Consigliere Comunale del Comune di Salerno; Francesco Morra, consigliere della Provincia di Salerno con delega alla Cultura; Matteo Caputo, Presidente di Claai Salerno; Giuseppe Gallo, vice-presidente della Camera di Commercio di Salerno; Brunella Caputo, attrice e regista, che ha curato il programma artistico; Giuseppina Vassallo, docente del Liceo Sabatini-Menna; Mascia Milito, docente del corso Industria e Artigianato per il made in Italy dell’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso.

“Continua il nostro impegno progettuale – spiega Matteo Caputo, Presidente di Claai Salerno – per porre l’attenzione sulla rivalutazione dell’artigianato, motore trainante della nostra economia e nello specifico far ritornare nei Mercanti le botteghe artigiane, incentivando e sensibilizzando i giovani ad intraprendere i nobili mestieri che hanno dato e daranno lustro al nostro Made in Italy, per questo tra le novità di quest’anno c’è la precisa scelta di puntare sugli studenti, che saranno gli artigiani e i professionisti di domani”.

Riflettori puntati, quindi, sul centro storico della città di Salerno, che un tempo era la casa delle botteghe artigiane e dovrà tornare ad essere la vetrina delle mani che fanno arte e artigianato. Un progetto che, oltre ad offrire al pubblico momenti di fruizione artistica, intende affrontare il grave problema della disoccupazione giovanile e la mancanza di operai specializzati nei mestieri artigiani, con l’obiettivo di far conoscere a tutti, ma soprattutto ai giovani, i mestieri manuali che sottendono saperi antichi.

“La terza edizione di Ritorno ai Mercanti dedica spazio ai giovani con le mostre del Sabatini Menna e del Trani Convitto Tasso – conclude Brunella Caputo, attrice e regista teatrale, che cura la direzione artistica degli eventi – Per la parte artistica diamo sempre spazio ad artisti del territorio, tra teatro, musica e quest’anno anche la danza. L’obiettivo è sempre quello di mettere in contatto l’artigianato con tutte le forme d’arte. Le due parole, non a caso, si somigliano. Diamo spazio alla creatività, all’arte e ai sogni”.

Questo il programma nel dettaglio

Per tutto il periodo rimarranno allestite le mostre permanenti a cura dell’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso dal titolo “Sculture di stoffa” e una mostra del Liceo Artistico Sabatini Menna, dal titolo “Salerno oltre l’immagine”.