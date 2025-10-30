Oroscopo Branko oggi, 30 ottobre 2025: Bilancia, serenità e lucidità

Ariete Al risveglio siete curiosi e pieni di ottimismo grazie alla Luna ancora in Acquario e a Mercurio in Sagittario, che spronano verso ideali e luoghi da scoprire. Nel pomeriggio la Luna entra in Pesci: attenzione a una parola di troppo in famiglia o sul lavoro.

Toro Giornata incentrata su bilanci economici: siete concentrati su spese, investimenti e strategie finanziarie. A livello sentimentale, la ricerca di conoscenza e intimità risulta importante.

Gemelli Mercurio vi aiuta a esprimervi, siete aperti e pieni di idee. Nel privato e con i colleghi sembrate padroni della situazione. Attenzione però: con i figli o nei rapporti personali potrebbero sorgere piccoli contrasti.

Cancro Non riesci a trattenere pensieri ed emozioni: meglio ponderare prima di parlare, perché i fraintendimenti sono possibili sia in famiglia che al lavoro.

Leone Vi sentite più leggeri: Mercurio torna “amico” e le idee diventano carezze anziché pesantezze. In amore, rinnovi di promesse e in progetto. Nel lavoro, nuove prospettive.

Vergine Cielo un po’ nervoso: voi, parenti e colleghi tendete all’impazienza. Meglio evitare polemiche e dedicarsi a una passeggiata o a un momento per ricaricarsi.

Bilancia Giornata molto favorevole: poche “nuvole” nel cielo, possibilità di ampliare il network, nuovi incontri, collaborazioni, magari anche un viaggio breve insieme a una persona del cuore.

Scorpione La Luna entra in Pesci e vi invita a riflessione sul piano economico e materiale: trattative, operazioni finanziarie, nuovi lavori emergono. L’intuito oggi vi serve.

Sagittario Un po’ di disordine fra l’avventura di Mercurio in Sagittario e l’emotività della Luna in Pesci: ma questo contrasto può diventare stimolo e ispirazione per nuove stazioni nella vita.

Capricorno Luna e Mercurio non perfettamente armonici con voi oggi, ma siete capaci di trovare l’equilibrio fra l’inconscio e l’empatia. Sul lavoro e in famiglia avete la forza di chiarire ciò che serve.

Acquario Marte vi dona energia e determinazione, Sole e Mercurio rafforzano lo spirito d’iniziativa. Sul lavoro momenti di tensione possibili, ma sapete gestirli con lucidità. In amore cresce ottimismo e desiderio di autenticità.