Salerno, accordo di collaborazione tra Carabinieri e “The Space”

di Redazione ZON

Accordo di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Multisala Cinematografico “The Space” di Salerno: avvio della campagna di comunicazione e informazione contro le truffe

A tutela delle categorie sociali di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani, ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione sulle truffe presso il Multisala Cinematografico The Space di Salerno.

La campagna prevede la proiezione dello spot dal titolo “L’Arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, che mette in guardia le potenziali vittime dalle strategie più comuni utilizzate dai truffatori.

Grazie all’accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre tra:

Col. Filippo Melchiorre , Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno;

, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno; Luca Coronati , Direttore del Multisala Cinematografico “The Space”;

, Direttore del Multisala Cinematografico “The Space”; Ugo Fosco Genoino, Amministratore della società “Palma ADV”.

Dalla giornata odierna e fino al 26 novembre 2025, nel corso del palinsesto cinematografico verrà proiettato il video, della durata di 60 secondi. Grazie alla diffusione della cinematografia, la campagna punta a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, veicolando il messaggio di prevenzione non solo alle fasce più vulnerabili, ma anche alle loro famiglie, figli, nipoti e parenti.

Gli spettatori troveranno semplici consigli per evitare le truffe, ricevendo utili indicazioni per tutelare se stessi e i propri cari. Ha così preso il via una campagna informativa e di sensibilizzazione che consentirà di far arrivare a una vasta utenza semplici indicazioni antitruffa.

Questa iniziativa è l’ennesima in un più ampio progetto che il Comando Provinciale ha intrapreso da tempo, coinvolgendo numerosi enti pubblici e privati dislocati sul territorio.