Quarta dose di vaccino anti Covid: parlano gli esperti

Secondo gli esperti non ci sono ancora prove sufficienti per raccomandare una quarta dose di vaccino anti Covid. Nei giorni scorsi, Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, ha spiegato che “prima di arrivare a una conclusione sulla sua opportunità o meno a livello generale, dobbiamo valutare l’efficacia degli attuali vaccini nel tempo e capire come proseguirà l’ondata di Omicron”. Entro la fine del mese l’Agenzia italiana del farmaco dovrebbe avviare l’esame per autorizzare la quarta dose del vaccino anti Covid ai soggetti fragili che, insieme a operatori sanitari e anziani, sono stati i primi a ricevere il vaccino.

Nella stessa conferenza Cavaleri aveva specificato che “al momento non ci sono prove da dati clinici o scientifici sulla necessità e sull’utilità di una quarta dose per la popolazione generale. Un’eccezione – ha aggiunto Cavaleri – sono le dosi addizionali per le persone gravemente immunocompromesse. Voglio ribadire che per questi pazienti, che dovrebbero già aver ricevuto tre dosi di un vaccino a mRna come parte del ciclo primario di vaccinazione, una quarta dose sarebbe il primo richiamo”, l’equivalente della terza dose per la popolazione generale, “e questa dose addizionale è quindi già raccomandata”.

Sul tema si sono espressi diversi esperti, infatti qualche giorno fa Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, aveva detto a proposito di una nuova dose di vaccino: “Dovremo forse fraternizzare anche con quello, ma non sarà una quarta dose, sarà un richiamo, magari auspichiamo annuale”.