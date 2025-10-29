Capaccio Paestum, undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC

di Redazione ZON

Dal 11 al 13 novembre al NEXT di Capaccio – Paestum arriva l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC con oltre 30 Paesi rappresentati

Da martedì 11 a giovedì 13 novembre 2025 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. L’undicesima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’interno degli spazi del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, a pochi passi dagli affascinanti templi di Capaccio – Paestum, in provincia di Salerno.

Un’edizione speciale che celebra il primo decennio della kermesse, supportata dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno.

Un evento internazionale con oltre 30 Paesi rappresentati

Organizzato da Accademia Nazionale Pizza DOC, ente di formazione per pizzaioli professionisti, l’evento voluto dal presidente Antonio Giaccoli è aperto a pizzaioli italiani e internazionali.

Ad oggi risultano iscritti pizzaioli provenienti da oltre 30 nazioni tra cui USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Portogallo, Colombia, Panama, Corea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta e molti altri.

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 novembre sul sito www.campionatomondialepizzadoc.it.

Premi e riconoscimenti

I vincitori delle varie categorie riceveranno prodotti e servizi offerti dagli sponsor, mentre il Campione Mondiale Pizza DOC 2025 diventerà testimonial dell’Accademia Nazionale Pizza DOC e parteciperà al corso “Master Istruttore”.

Partner e aziende del settore

Il campionato è reso possibile grazie al supporto di importanti brand del settore come:

Mulino Caputo – farine di alta qualità;

– farine di alta qualità; Latteria Sorrentina – prodotti caseari;

– prodotti caseari; Solania – pomodoro San Marzano;

– pomodoro San Marzano; Carbone Conserve – prodotti conservieri;

– prodotti conservieri; Sa.Car Forni – forni elettrici;

– forni elettrici; Mecnosud – impastatrici professionali;

– impastatrici professionali; De Luca – hotellerie e attrezzature per la ristorazione;

– hotellerie e attrezzature per la ristorazione; Divise e Divise – abbigliamento professionale;

– abbigliamento professionale; Sorì – mozzarella di bufala.

Dichiarazione del presidente Antonio Giaccoli

“Sono orgoglioso del viaggio fatto fino ad oggi assieme allo staff, ai giudici, ai docenti dell’Accademia e ai partner che hanno supportato il Campionato Mondiale Pizza DOC. Siamo partiti nel 2014 da una festa della pizza a Nocera Superiore ed oggi siamo arrivati in ogni angolo del mondo” – ha dichiarato Antonio Giaccoli.

Categorie in gara

Ben 24 categorie per professionisti, 3 trofei speciali e 1 categoria per amatori compongono l’edizione 2025.

4 categorie TOP

Pizza Classica

Pizza Margherita DOC

Pizza Contemporanea

Pizza a Ruota di Carro

9 categorie Special

Pizza in Teglia

Pizza in Pala

Pinsa Romana

Pizza senza Glutine

Pizza Fritta

Fritti

Pizza Gourmet

Pizza Romana a mattarello

Pizza Parigina

4 categorie di Gruppo

Pizza in Team

Pizza a due

Brand di Pizzeria

Pizza DOC School

3 categorie di Abilità

Free Style

Pizza più larga

Pizza più veloce

3 Trofei speciali

Trofeo Panuozzo DOC

Trofeo Pizza e Vino

Trofeo Pizza e Drink

Inoltre, la categoria Pizza DOC Lovers è dedicata ai pizzaioli amatoriali.

Pizza DOC Social

Tutte le pizze in gara saranno pubblicate sui canali Facebook ufficiali del Campionato. Dal 20 novembre al 5 dicembre il pubblico potrà votare la pizza preferita: la foto con più like sarà premiata durante i Pizza DOC Awards 2025, in programma il 10 dicembre al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Giuria e votazioni

Oltre 100 giudici tra giornalisti, food blogger e maestri pizzaioli valuteranno circa 800 pizze. Il sistema di giuria nascosta garantirà la massima trasparenza. I voti saranno espressi in digitale tramite app, con punteggi da 0 a 50 per Aspetto, Cottura e Gusto.

DOC Talk e incontri formativi

Durante i tre giorni si terranno i DOC Talk, workshop con esperti del settore e maestri pizzaioli, guidati da Luca Fresolone (“La cucina del Presidente”). Saranno presentati anche i libri di Luciano Pignataro, Antonella Amodio e altri docenti dell’Accademia Nazionale Pizza DOC.

Solidarietà: il progetto “La stanza di Tobia”

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto alla casa accoglienza “La stanza di Tobia”, che ospita le famiglie dei bambini affetti da patologie tumorali a Napoli. Il contributo avverrà attraverso l’acquisto del cappello ufficiale del Campionato.

Area Expò DOC

Un’area espositiva di 4.000 mq ospiterà le aziende del settore ristorativo, offrendo un’occasione unica di visibilità internazionale.

Informazioni e contatti

www.facebook.com/campionatopizzadoc – www.campionatomondialepizzadoc.it

081.5141416 – [email protected]