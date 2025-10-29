Capaccio Paestum, undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC
Un’edizione speciale che celebra il primo decennio della kermesse, supportata dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno
Dal 11 al 13 novembre al NEXT di Capaccio – Paestum arriva l’undicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC con oltre 30 Paesi rappresentati
Da martedì 11 a giovedì 13 novembre 2025 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. L’undicesima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’interno degli spazi del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, a pochi passi dagli affascinanti templi di Capaccio – Paestum, in provincia di Salerno.
Un’edizione speciale che celebra il primo decennio della kermesse, supportata dall’amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Camera di Commercio di Salerno.
Un evento internazionale con oltre 30 Paesi rappresentati
Organizzato da Accademia Nazionale Pizza DOC, ente di formazione per pizzaioli professionisti, l’evento voluto dal presidente Antonio Giaccoli è aperto a pizzaioli italiani e internazionali.
Ad oggi risultano iscritti pizzaioli provenienti da oltre 30 nazioni tra cui USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Portogallo, Colombia, Panama, Corea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta e molti altri.
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 novembre sul sito www.campionatomondialepizzadoc.it.
Premi e riconoscimenti
I vincitori delle varie categorie riceveranno prodotti e servizi offerti dagli sponsor, mentre il Campione Mondiale Pizza DOC 2025 diventerà testimonial dell’Accademia Nazionale Pizza DOC e parteciperà al corso “Master Istruttore”.
Partner e aziende del settore
Il campionato è reso possibile grazie al supporto di importanti brand del settore come:
- Mulino Caputo – farine di alta qualità;
- Latteria Sorrentina – prodotti caseari;
- Solania – pomodoro San Marzano;
- Carbone Conserve – prodotti conservieri;
- Sa.Car Forni – forni elettrici;
- Mecnosud – impastatrici professionali;
- De Luca – hotellerie e attrezzature per la ristorazione;
- Divise e Divise – abbigliamento professionale;
- Sorì – mozzarella di bufala.
Dichiarazione del presidente Antonio Giaccoli
“Sono orgoglioso del viaggio fatto fino ad oggi assieme allo staff, ai giudici, ai docenti dell’Accademia e ai partner che hanno supportato il Campionato Mondiale Pizza DOC. Siamo partiti nel 2014 da una festa della pizza a Nocera Superiore ed oggi siamo arrivati in ogni angolo del mondo” – ha dichiarato Antonio Giaccoli.
Categorie in gara
Ben 24 categorie per professionisti, 3 trofei speciali e 1 categoria per amatori compongono l’edizione 2025.
4 categorie TOP
- Pizza Classica
- Pizza Margherita DOC
- Pizza Contemporanea
- Pizza a Ruota di Carro
9 categorie Special
- Pizza in Teglia
- Pizza in Pala
- Pinsa Romana
- Pizza senza Glutine
- Pizza Fritta
- Fritti
- Pizza Gourmet
- Pizza Romana a mattarello
- Pizza Parigina
4 categorie di Gruppo
- Pizza in Team
- Pizza a due
- Brand di Pizzeria
- Pizza DOC School
3 categorie di Abilità
- Free Style
- Pizza più larga
- Pizza più veloce
3 Trofei speciali
- Trofeo Panuozzo DOC
- Trofeo Pizza e Vino
- Trofeo Pizza e Drink
Inoltre, la categoria Pizza DOC Lovers è dedicata ai pizzaioli amatoriali.
Pizza DOC Social
Tutte le pizze in gara saranno pubblicate sui canali Facebook ufficiali del Campionato. Dal 20 novembre al 5 dicembre il pubblico potrà votare la pizza preferita: la foto con più like sarà premiata durante i Pizza DOC Awards 2025, in programma il 10 dicembre al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.
Giuria e votazioni
Oltre 100 giudici tra giornalisti, food blogger e maestri pizzaioli valuteranno circa 800 pizze. Il sistema di giuria nascosta garantirà la massima trasparenza. I voti saranno espressi in digitale tramite app, con punteggi da 0 a 50 per Aspetto, Cottura e Gusto.
DOC Talk e incontri formativi
Durante i tre giorni si terranno i DOC Talk, workshop con esperti del settore e maestri pizzaioli, guidati da Luca Fresolone (“La cucina del Presidente”). Saranno presentati anche i libri di Luciano Pignataro, Antonella Amodio e altri docenti dell’Accademia Nazionale Pizza DOC.
Solidarietà: il progetto “La stanza di Tobia”
Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto alla casa accoglienza “La stanza di Tobia”, che ospita le famiglie dei bambini affetti da patologie tumorali a Napoli. Il contributo avverrà attraverso l’acquisto del cappello ufficiale del Campionato.
Area Expò DOC
Un’area espositiva di 4.000 mq ospiterà le aziende del settore ristorativo, offrendo un’occasione unica di visibilità internazionale.
Informazioni e contatti
www.facebook.com/campionatopizzadoc – www.campionatomondialepizzadoc.it
081.5141416 – [email protected]
ARTICOLO PRECEDENTE
Campania, muore dopo cinque mesi dal ribaltamento del trattore
ARTICOLO SUCCESSIVO
Sarno, donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti