Capaccio Paestum, FIAIP Monitora Campania: conferenza stampa

di Redazione ZON

Giovedì 30 ottobre, alle ore 10.00 presso la Sala Velia dell’ex tabacchificio Next di Capaccio Paestum, nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologici, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “FIAIP Monitora Campania 2025. Andamento del mercato immobiliare turistico”.

Realizzato dal centro studi FIAIP (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), il Monitora racchiude la stima dei costi, relativi al 2025, tanto per la compravendita di immobili quanto per la loro locazione (calcolati per 4 posti letto per una settimana) nei capoluoghi di provincia della Campania e in circa 100 tra i Comuni delle cinque province della regione più interessati dai flussi turistici, isole incluse.

Alla conferenza stampa parteciperanno: Giuliana Taranto, vicepresidente nazionale FIAIP con delega a Turismo, Hospitality e Investimenti immobiliari; Alessandro Petraglia, delegato Regione Campania FIAIP a Turismo, Hospitality e Investimenti immobiliari. Interverranno per un saluto, inoltre, il presidente regionale e i presidenti provinciali FIAIP.