Oroscopo Branko oggi, 28 ottobre 2025: Acquario, visionari e rapidi
Ariete, Bilancia, Acquario e Pesci oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 28 2025
Ariete
Il cielo oggi vi invita all’azione: con energia e coraggio potete finalmente chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore torna vivacità, ma state attenti alle parole — oggi possono “scottare”..
Toro
Giornata tranquilla ma significativa: in amore più leggerezza e vicinanza, sul lavoro ordine e costanza fanno la differenza.
Gemelli
Curiosità al top: ottimo momento per comunicare, scrivere, convincere. Sul lavoro arrivano idee valide ma serve concentrazione. In amore, chiarimenti utili.
Cancro
Sensibilità e intuizione in crescita: le piccole cose portano gioia. Sul lavoro, attenzione ai dettagli; in amore, gesti sinceri aprono porte.
Leone
Protagonisti: energia, charme e determinazione vi rendono irresistibili. Sul lavoro attenzione all’orgoglio; in amore potrebbe emergere un incontro o una svolta.
Vergine
Con il trigono Marte-Giove avete una spinta forte verso gli obiettivi: la produttività è alta. In affetti e lavoro miglioramenti concreti.
Bilancia
Vivaci e impegnati: impegni rimandati, telefonate perse, ma oggi potete riorganizzare tutto. In ambito finanziario andate con calma.
Scorpione
Passione e chiarezza mentale al centro: intuizioni vincenti sul lavoro, opportunità anche in amore per chi è solo.
Sagittario
Entusiasmo e voglia di movimento: il cielo vi accompagna verso nuove idee e contatti. In amore momenti leggeri, nel lavoro fate attenzione ai dettagli.
Capricorno
Determinazione e strategia vi rendono più forti del consueto: mettete ordine, fate chiarezza su progetti e affetti.
Acquario
Creatività e intuizioni originali: un cambiamento è in atto. In amore desiderio di libertà ma anche di connessione vera.
Pesci
La creatività e l’intuizione sono al centro: giorno ideale per creare, inventare, sognare. Nel lavoro e nell’amore, esprimete la vostra parte più sensibile.
