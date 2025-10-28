Oroscopo Branko oggi, 28 ottobre 2025: Acquario, visionari e rapidi

Ariete Il cielo oggi vi invita all’azione: con energia e coraggio potete finalmente chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore torna vivacità, ma state attenti alle parole — oggi possono “scottare”..

Toro Giornata tranquilla ma significativa: in amore più leggerezza e vicinanza, sul lavoro ordine e costanza fanno la differenza.

Gemelli Curiosità al top: ottimo momento per comunicare, scrivere, convincere. Sul lavoro arrivano idee valide ma serve concentrazione. In amore, chiarimenti utili.

Cancro Sensibilità e intuizione in crescita: le piccole cose portano gioia. Sul lavoro, attenzione ai dettagli; in amore, gesti sinceri aprono porte.

Leone Protagonisti: energia, charme e determinazione vi rendono irresistibili. Sul lavoro attenzione all’orgoglio; in amore potrebbe emergere un incontro o una svolta.

Vergine Con il trigono Marte-Giove avete una spinta forte verso gli obiettivi: la produttività è alta. In affetti e lavoro miglioramenti concreti.

Bilancia Vivaci e impegnati: impegni rimandati, telefonate perse, ma oggi potete riorganizzare tutto. In ambito finanziario andate con calma.

Scorpione Passione e chiarezza mentale al centro: intuizioni vincenti sul lavoro, opportunità anche in amore per chi è solo.

Sagittario Entusiasmo e voglia di movimento: il cielo vi accompagna verso nuove idee e contatti. In amore momenti leggeri, nel lavoro fate attenzione ai dettagli.

Capricorno Determinazione e strategia vi rendono più forti del consueto: mettete ordine, fate chiarezza su progetti e affetti.

Acquario Creatività e intuizioni originali: un cambiamento è in atto. In amore desiderio di libertà ma anche di connessione vera.