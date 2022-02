Mahmood e Blanco: “I favoriti non vincono mai”

Un successo dietro l’altro per l’inedita coppia sanremese formata da Mahmood e Blanco che, dopo aver esordito come la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify, hanno conquistato la vetta su tutte le piattaforme digitali. I favoriti per la vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo, hanno incontrato la stampa e, proprio riguardo la possibilità di vederli trionfare a Sanremo 2022, hanno dichiarato di essere molto tranquilli perché, alla fine, “i favoriti non vincono mai“, scherzano i due.

“Sanremo è pieno di alti e bassi a livello di energia. Ieri sera mi è venuta mezza congestione perché ho preso un po’ di freddo ma a livello di umore sono felice di essere con Blanco perché mi ha aiutato tanto. Mi sta insegnando molte cose come ad esempio essere un pelo più imprevedibile del solito“, comincia Mahmood che, dopo lo spavento di ieri sera, sembra essersi ripreso.

I due, a loro agio davanti alla platea virtuale formata dai giornalisti, hanno dichiarato di non essersi snaturati per partecipare a Sanremo infatti, ascoltando la discografia dei due – vedi Blu Celeste o Rapide – Brividi calza perfettamente sia nell’album di Blanco che in quello di Mahmood. In tanti si chiedono se questa fortunata, e azzeccata, collaborazione continuerà nel futuro ma, i due, prontamente hanno ribadito “Non sappiamo neanche cosa faremo tra un’ora“.

Una performance straordinaria quella di ieri sera sulle note dell’iconico brano di Gino Paoli “Il cielo in una stanza” che ha visto l’intreccio perfetto di due voci uniche che hanno saputo emozionare non solo il pubblico in sala, ma anche i telespettatori. Durante l’esibizione non è passato inosservato un gesto di protezione da parte di Blanco nei confronti di Alessandro Mahmood che qualche attimo prima non era stato bene: “Mi è venuto spontaneo. Mi viene tutto naturale perché se ci mettiamo a pensare diventa plasticoso“, ha commentato Blanco che continua “Alessandro mi ha dato tanta tranquillità che probabilmente da solo non avrei avuto“.

Riguardo l’esibizione di ieri, in esclusiva per La Repubblica, Gino Paoli ha ascoltato l’esibizione di Mahmood e Blanco e ha dichiarato di esser contento dell’interpretazione: “Hanno eseguito la canzone in un modo giusto, senza sbavature. L’hanno trattata bene e sono riusciti ad emozionare. Il cielo in una stanza si presta per essere cantata a due voci. In questo caso erano due voci maschili e hanno toccato le giuste corde“, ha raccontato il Maestro Gino Paoli.

“Stasera ci sarà una sorpresa”

Mahmood, che nel 2019 vinse non solo Sanremo Giovani ma riuscì a battere anche il favorito Ultimo, cerca di non pensare alla vittoria a Sanremo: “Sto affrontando tutto in maniera nuova. Quando non sei da solo l’energia è diversa. Sono più felice e con più voglia di cantare“, che continua “mi è piaciuta tanto Drusilla Foer. Servono più personalità del genere perché offrono quel qualcosa in più che non è scontato ricevere. Condivido pienamente il suo discorso sull’unicità e devo dire che mi ha lasciato a bocca aperta perché ha racchiuso il tutto in soli 5 minuti“.

“Siamo venuti a Sanremo per fare musica. Siamo davvero felici per l’amore che la gente ci sta dando. Ho pensato che quando il pubblico italiano supporta un artista così tanto, si possono fare tante belle cose“, ha commentato Blanco prendendo come punto di riferimento anche lo straordinario risultato che sta ottenendo “Brividi“.

“Stasera ci sarà anche una piccola sorpresina” hanno concluso i due che si esibiranno per l’ultima sera sullo straordinario palco di Sanremo. Cosa succederà? Non perdetevi la serata finale della 72esima edizione del Festival che decreterà non solo il vincitore della kermesse, ma anche il nuovo protagonista che si esibirà all’Eurovision Song Contest che, grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà a maggio in Italia.