Aka7even: “L’unica aspettativa era quella di divertirmi”

“Cambiare è una canzone che mi accompagna fin da quand’ero piccolo. Infatti, è stato uno dei primi brani che ho cantato. Per me è stato un onore incredibile. Il percorso fatto fino a Sanremo mi ha cambiato: se prima non mi accettavo, adesso so chi sono“, ha commentato Aka7even durante la conferenza stampa di presentazione del brano “Perfetta così” con il quale si è presentato a Sanremo 2022.

“L’unica aspettativa che avevo prima di affrontare il Festival era quella di divertirmi e scaricare l’adrenalina durante l’esibizione” e, post Sanremo, ha annunciato che si preparerà per il tour – nella quale si esibirà anche con delle coreografie – e poi si metterà al lavoro per il nuovo progetto discografico. Il tour prenderà il via il 3 giugno da Roma, poi toccherà Napoli (una data è già sold out) e, infine, chiuderà a Milano il 9 giugno.

Sul brano “Perfetta così“, Aka7even ha dichiarato che “amarsi è veramente difficile” e, se dovesse dare un consiglio ai suoi giovani fan che lo seguono, direbbe loro “che è sicuramente un percorso lungo però quando si accende la lampadina e dici allo specchio “sto bene così”, non solo stai bene con te stesso ma anche con le persone che ci circondano“.