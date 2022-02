Oroscopo di Paolo Fox Sabato 5 Febbraio 2022: Ariete impetuoso

Ariete L’Ariete continua con grande impeto una giornata che rappresenta anche un punto di forza. Non escludiamo che per quanto riguarda il lavoro ci siano delle novità, delle piccole sorprese. Inizia piano questa rivalsa ma ricordiamo che dalla fine dell’anno scorso secondo noi qualche soddisfazione ve la siete presa e poi bisogna arrivare alla Primavera con intenti buoni. Primavera che sarà protagonista: non diciamo che risolverete tutti i problemi ma avrete quella sicurezza in più che vi permetterà di recuperare. Anche l’amore è tornato forte!

Toro Il Toro in questo momento osserva le cose attorno con molta attenzione, ricordiamo che Saturno e Sole sono contrari quindi soprattutto coloro che hanno più di 45 o 50 anni sono più attenti alla propria salute. Questo è un periodo in cui bisogna fare piccole rinunce, cercare di vivere meglio i sentimenti; questi premiano e se cercate l’amore potete trovarlo, quantomeno un interesse.

Gemelli Per i Gemelli una domenica interessante quindi superata la fase di maggiore caos che c’è stata attorno a giovedì possiamo dire che tutto sommato le cose vanno meglio. Cosa ci piace di questa settimana? Che non è finita la grande vitalità che esprimete nei momenti, nelle prossime giornate potrete riconquistare un vantaggio. Le vostre idee con queste stelle sono favorite ed è probabile che entro Marzo arrivi anche una bella novità.

Cancro Il Cancro è da venerdì sera che è un po’ fuori gioco e ora bisogna capire il perché. Questo è un Oroscopo generale, in che modo sia espressa questa agitazione dipende anche da come affrontate le cose. Un Cancro con ascendente Leone sarà più deciso di un Cancro ascendente Bilancia. Alcuni hanno rivelato malessere nei rapporti sentimentali, altri sono rimasti in silenzio, altri sono dubbiosi sulla prosecuzione del proprio lavoro; fatto sta che oggi qualche pensiero di troppo può mettere di cattivo umore. Serata da prendere con le pinze.

Leone Se il Leone ama deve dimostrarlo! Speriamo che voi lo abbiate dimostrato anche ieri ma questa domenica parla di relazioni importanti, sensazioni valide e così pure di nervosismo nel lavoro. Quest’ultimo può essere stemperato se ci si dedica alle cose importanti senza avere fretta di raggiungere risultati.

Vergine La Vergine in questo momento deve darsi da fare; è probabile che ci sia qualche spesa di troppo per la casa. Se ci sono problemi tra genitori e figli bisogna cercare di risolverli. Raccomandiamo sempre di non cadere in qualche trappola perché evidentemente quello che state facendo comporta delle polemiche o porta le persone attorno a sviluppare qualche dubbio che voi comunque supererete alla grande. Tornate protagonisti.

Bilancia Giornata fiacca poi piano piano si riprende quota. Ci dispiace dire che ogni tanto la Bilancia non si sente perfettamente contenta e forse qualcuno è stanco di sentirselo dire. Però sappiamo che è un Oroscopo con una Venere dissonante già da qualche mese e un po’ nervosa; quindi a volte fate delle scelte che possono sembrare liberatorie e poi vi rendete conto che non è così. Sul lavoro c’è uno stop, forse siete voi che dovete cercare qualcosa di nuovo, una nuova strada da seguire.

Scorpione Lo Scorpione in questo momento, a parte alcune questioni di lavoro, non ha un cielo difficile per le relazioni. Se ci sono delle difficoltà nascono solo dal carattere dello Scorpione che sappiamo essere molto geloso; in realtà un nativo del segno offre la propria confidenza solo a poche persone; raccomandiamo di radunare le energie migliori da donare agli altri. Siete comunque molto forti in amore, ricercati. Se mettete i sentimenti in gioco ottenete risposte.

Sagittario Per il Sagittario questa Luna è in buon aspetto assieme a Sole e Saturno certamente porta un grande coraggio, che è proprio manuale perché il Sagittario nelle relazioni sentimentali, nelle relazioni di lavoro, mostra sempre una grande voglia di innovazione! E quindi è anche un segno che sa rischiare e forse proprio per questo molto spesso vince nella vita. C’è un vecchio detto che recita ‘chi non risica non rosica’, potete vincere le sfide! L’amore premia voi con una Venere che sarà ancora più bella a Marzo!

Capricorno Attenzione a pensieri e tensioni che state vivendo da venerdì pomeriggio e anche per quanto riguarda il lavoro, le relazioni con gli altri; se ci sono strane situazioni non vi arrabbiate e consultate un esperto per risolvere i problemi. Siete un po’ nervosi e qualcuno potrebbe sentirsi offeso da voi. Domani va meglio!

Acquario L’Acquario non ha dubbi: meglio esplorare, fare cose nuove. Il Sole e Saturno rappresentano nel segno una grande maturità e poi a breve ci sarà anche una Venere importante. Possiamo dire che Gennaio, Febbraio e Marzo sono stati e saranno mesi importanti per le relazioni. In questo periodo una persona che vi stima può dare una svolta alla vostra vita. Amore sempre protetto; questioni legali, attenzione!