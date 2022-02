Sanremo 2022, la scaletta della quinta e ultima serata

Sanremo 2022: stasera riascolteremo tutte le 25 canzoni in gara e a partire dalle classifiche provvisorie avremo il vincitore

Andrà in onda questa sera alle 20:30, su Rai 1 e in Eurovisione, la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2022. Dopo quattro serate, due classifiche provvisorie e una serie di premi assegnati per la puntata cover di ieri sera vedremo l’esibizione dei 25 cantanti in gara. Alla fine avremo finalmente un vincitore, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest di Torino. Il vincitore e la classifica finale saranno il risultato del voto ottenuto da: sala stampa, tv, radio e web che voteranno come un’unica componente, alla quale poi si aggiungerà il Televoto e la «Demoscopica 1000», composta da mille componenti selezionati secondo criteri di età e di provenienza geografica che voteranno da remoto con una app dedicata.

Accanto al direttore artistico Amadeus scenderà la vertiginosa scala del Teatro Ariston di Sanremo, Sabrina Ferilli. La serata sarà aperta da “Il canto degli italiani”, l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. L’inno sarà eseguito dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta per l’occasione dal Maestro Leonardo Ingrosso.

Ospiti dell’ultima puntata Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che nelle serate precedenti abbiamo vista in diretta dalla Costa Toscana.

I cantanti in gara