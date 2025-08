CittàLaboratorioGiovani: 20 idee per Pontecagnano Faiano e per i Picentini del futuro

di Redazione ZON

Ha conseguito un successo concreto il contest promosso nell’ambito del progetto #CittàLaboratorioGiovani, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, attraverso il programma LINK! – Connettiamo i giovani al futuro. L’azione di affiancamento, fundraising e coprogettazione gratuito sta interessando le 20 le proposte progettuali presentate da giovani e donne under 35, con l’obiettivo di avviare nuove attività nei settori più dinamici del tessuto produttivo e sociale: agricoltura, arte e cultura, artigianato artistico, gastronomia, moda, turismo, terzo settore, ambiente, e molti altri ambiti ad alto valore territoriale e sociale.

Il 50% delle idee proviene da Pontecagnano Faiano, mentre le restanti arrivano dai comuni dell’area dei Picentini e dalle zone limitrofe; particolarmente significativa la partecipazione femminile, che rappresenta la maggioranza dei candidati. Il Contest si conferma così uno strumento strategico per la promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile. È in dirittura d’arrivo l’interessante fase di affiancamento, con attività di coaching, fundraising e coprogettazione proposte da A.P.S. Avalon e dalla QS & Partners con incontri individuali e collettivi tenutesi puntualmente e che hanno coinvolto a pieno i partecipanti.

Le proposte di #CittàLaboratorioGiovani esprimono un fermento giovanile nuovo e concreto, offrendo risposte reali alle esigenze di occupazione, di inclusione e di visione dello sviluppo locale, nuove attività che valorizzano la vocazione strategica del territorio, promuovendo forme di autoimpiego sostenibile e radicate nel contesto sociale ed economico.

Il progetto, che vede il Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila, con Dario Vaccaro Assessore alle Politiche Giovanili, il R.U.P. Dott. Mario Borrelli, coinvolge la rete di Partner attivi sul territorio in materia di inclusione e lavoro: A.P.S. Avalon, Centro per l’Impiego di Battipaglia, Formamentis e QS & Partners. Il Contest sta orientando verso una nuova visione dello sviluppo locale, fondata su creatività, protagonismo giovanile e innovazione, con l’ambizione di costruire opportunità durature per l’occupazione e il rilancio del territorio interessato da ingenti e strategici investimenti tra i quali l’Aeroporto e il Masterplan Litorale Salerno Sud. L’auspicio è che dovrà essere imprescindibili il coinvolgimento dei giovani e delle donne del comprensorio di Pontecagnano Faiano e dei territori limitrofi nella determinazione dello sviluppo comprensoriale dei servizi e delle attività; #CittàLaboratorioGiovani persegue anche questa ambizione.