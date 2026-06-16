Torrione, spiaggia occupata abusivamente e trasformata in discarica: scatta la denuncia dei residenti

di Marisa Fava

Una spiaggia trasformata in accampamento improvvisato e una distesa di rifiuti lasciati sull’arenile. È quanto segnalato nelle ultime ore sul litorale di Torrione, nella zona orientale di Salerno, dove cittadini e residenti denunciano una situazione che si ripresenterebbe con frequenza soprattutto durante le ore notturne.

A rilanciare la denuncia è stato un utente della pagina social “Figli delle Chiancarelle”, che ha pubblicato alcune fotografie documentando le condizioni in cui versava il tratto di spiaggia nella mattinata successiva.

Rifiuti e giacigli sull’arenile

Secondo quanto riportato nella segnalazione, nella serata precedente un gruppo di persone avrebbe utilizzato la spiaggia per trascorrere diverse ore all’aperto, organizzando anche un barbecue. Al termine della permanenza sarebbero stati lasciati sull’arenile rifiuti di vario genere, contribuendo al degrado dell’area.

Le immagini diffuse mostrano inoltre la presenza di giacigli di fortuna e oggetti abbandonati sulla spiaggia, segni di una possibile occupazione prolungata dell’arenile durante le ore notturne.

La richiesta di maggiori controlli

La situazione ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli lungo il litorale cittadino, soprattutto in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze sulle spiagge urbane.

Dalla segnalazione emerge infatti la richiesta di un intervento da parte delle istituzioni locali per contrastare fenomeni di occupazione abusiva e abbandono dei rifiuti che rischiano di compromettere il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici.

Il nuovo Nucleo Operativo Sicurezza

La denuncia arriva proprio nei giorni in cui il Comune di Salerno ha annunciato l’istituzione del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS), la nuova unità speciale della Polizia Municipale che opererà sotto il coordinamento diretto del sindaco.

Tra gli obiettivi del nuovo organismo rientrano il presidio del territorio, il contrasto al degrado urbano e il rafforzamento delle attività di controllo nelle aree maggiormente interessate da criticità e segnalazioni dei cittadini.