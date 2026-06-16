Auto si ribalta a Pagliarone, attimi di paura ma nessun ferito

di Marisa Fava

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in località Pagliarone, dove un’autovettura si è ribaltata lungo la carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’automedica proveniente da Battipaglia e di due ambulanze della Croce Bianca.

Immediato l’intervento dei soccorsi

Oltre al personale sanitario, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

La scena ha destato preoccupazione tra i presenti, considerata la dinamica dell’incidente e il ribaltamento del veicolo.

Nessuna conseguenza per gli occupanti

Fortunatamente, nonostante il forte impatto e i danni riportati dall’automobile, le persone coinvolte sono uscite illese dall’incidente e non hanno avuto bisogno di particolari cure mediche.

Un epilogo positivo che ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi.

Accertamenti in corso

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo. Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

La viabilità nella zona ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo incidentato.